На півночі Харківщини 58-ма бригада знищила російський екскаватор та евакуаційну вантажівку. ВIДЕО

Підрозділи безпілотних систем 58-ї окремої мотопіхотної бригади імені гетьмана Івана Виговського зірвали спроби окупантів звести фортифікаційні споруди на півночі Харківської області. Як повідомляє Цензор.НЕТ, пілоти 3-го мотопіхотного батальйону за дві доби знищили інженерну техніку та логістичний транспорт ворога.

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Перший день: Оператори дронів виявили замаскований екскаватор, який окупанти використовували для облаштування оборонних позицій. Удар було завдано у момент перебування біля техніки групи російських військових. Зафіксовано пряме влучання та ураження особового складу.

Другий день: Командування РФ спробувало евакуювати пошкоджену інженерну машину. Для цього у прифронтову зону пригнали вантажівку ГАЗ-66.