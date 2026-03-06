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Новини Відео Бої на Харківському напрямку
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На півночі Харківщини 58-ма бригада знищила російський екскаватор та евакуаційну вантажівку. ВIДЕО

Підрозділи безпілотних систем 58-ї окремої мотопіхотної бригади імені гетьмана Івана Виговського зірвали спроби окупантів звести фортифікаційні споруди на півночі Харківської області. Як повідомляє Цензор.НЕТ, пілоти 3-го мотопіхотного батальйону за дві доби знищили інженерну техніку та логістичний транспорт ворога.

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Хронологія подій на Харківщині

  • Перший день: Оператори дронів виявили замаскований екскаватор, який окупанти використовували для облаштування оборонних позицій. Удар було завдано у момент перебування біля техніки групи російських військових. Зафіксовано пряме влучання та ураження особового складу.

  • Другий день: Командування РФ спробувало евакуювати пошкоджену інженерну машину. Для цього у прифронтову зону пригнали вантажівку ГАЗ-66.

  • Фіаско евакуації: Російська вантажівка заглохла безпосередньо у лісосмузі під час спроби підчепити екскаватор. Оператори FPV-дронів 58-ї ОМПБр скористалися моментом і завдали серії повторних ударів.

Дивіться: Авіаудар по окупантах на Харківщині: пара Мі-24 відпрацювала по позиціях ворога у зоні 58-ї бригади. ВIДЕО

Результати вогневого ураження

Внаслідок роботи пілотів і екскаватор, і евакуаційний ГАЗ-66 було остаточно виведено з ладу. Зупинка інженерних робіт на цій ділянці заважає окупантам зміцнювати лінію оборони, що є критично важливим для подальших дій Сил оборони України.

Також дивіться: Бійці 58-ї ОМПБр знищили позицію АГС та підземне укриття окупантів на Харківщині. ВIДЕО

Автор: 

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Асхвальта класти збиралися?
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06.03.2026 13:59 Відповісти
 
 