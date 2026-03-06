На півночі Харківщини 58-ма бригада знищила російський екскаватор та евакуаційну вантажівку. ВIДЕО
Підрозділи безпілотних систем 58-ї окремої мотопіхотної бригади імені гетьмана Івана Виговського зірвали спроби окупантів звести фортифікаційні споруди на півночі Харківської області. Як повідомляє Цензор.НЕТ, пілоти 3-го мотопіхотного батальйону за дві доби знищили інженерну техніку та логістичний транспорт ворога.
Хронологія подій на Харківщині
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Перший день: Оператори дронів виявили замаскований екскаватор, який окупанти використовували для облаштування оборонних позицій. Удар було завдано у момент перебування біля техніки групи російських військових. Зафіксовано пряме влучання та ураження особового складу.
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Другий день: Командування РФ спробувало евакуювати пошкоджену інженерну машину. Для цього у прифронтову зону пригнали вантажівку ГАЗ-66.
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Фіаско евакуації: Російська вантажівка заглохла безпосередньо у лісосмузі під час спроби підчепити екскаватор. Оператори FPV-дронів 58-ї ОМПБр скористалися моментом і завдали серії повторних ударів.
Результати вогневого ураження
Внаслідок роботи пілотів і екскаватор, і евакуаційний ГАЗ-66 було остаточно виведено з ладу. Зупинка інженерних робіт на цій ділянці заважає окупантам зміцнювати лінію оборони, що є критично важливим для подальших дій Сил оборони України.
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