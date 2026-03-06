Окупанти обстрілюють Вовчанськ та намагаються обходити оборону міста, - бригада "Форпост"

Російські війська вже давно намагаються захопити Вовчанськ та околиці, змінюючи тактику та штурмуючи позиції Сил оборони. Місто було частково зруйноване ще півтора року том.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у проєкті "Український фокус. Ранок" на Slawa.TV та Еспресо начальник пресслужби бригади "Форпост" Роман Коссе.

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"Якщо говорити про Вовчанськ та Вовчанський напрямок, то можна зазначити, що ворог уже дуже давно намагається повністю захопити місто та околиці. Тобто вони постійно змінюють тактику, знищуючи місто. Вовчанськ був зруйнований ще півтора року тому, і окупанти по руїнах просувалися, намагаючись захопити хоч якісь ділянки місцевості", - зауважив Коссе.

Окупанти намагаються обійти місто

Наразі ворог намагається обійти Вовчанськ з різних боків, штурмуючи будь-які позиції Сил оборони, до яких може дістатися.

"Противник на початку минулої весни намагався штурмувати наші позиції за допомогою важкої техніки. Але FPV-дрони - дуже потужна сила, тому ворожа техніка не доїжджає до позицій наших піхотинців. Зараз противник застосовує тактику піших груп і закидає свою піхоту на "м'ясні штурми". Тобто постійно намагається знайти якусь ділянку місцевості, де може пройти", - додав Коссе.

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