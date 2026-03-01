Нова тактика РФ на Олександрівському напрямку: окупанти збільшують глибину ударів FPV-дронами, - 37 ОБрМП

Ворог посилює розвідку та глибину ураження на Олександрівському напрямку. Фіксується збільшення активності "ждунів", які допомагають ворогу в розвідці.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це під час стріму АрміяTV 27 лютого розповів начальник відділення комунікацій 37-ї окремої бригади морської піхоти старший лейтенант Денис Бобков.

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"Ми почали помічати активність FPV-дронів, попри те, що ворог не просувається. Ворог почав далі залітати за допомогою FPV. Ми почали ближче до нас в тил, тобто далі від ворога, але ближче до нас в тил помічати дрони-"ждуни". Їх стає більше.

Тобто на тих ділянках, де раніше можна було вільно пересуватися автомобілем, пішки, зараз на цих перехрестях, ділянках, дорогах можна побачити такі неприємні сюрпризи", - сказав він.

Такі кроки ворога можуть бути пов'язані зі спробами ворога налагодити зв’язок за допомогою нових засобів після втрати можливості використовувати термінали "Старлінк".

"Не можу сказати точно, наскільки це взаємопов’язані фактори, але, результат ми бачимо.

Можливо, відключення "Старлінків" спонукало росіян зайнятися налаштуванням зв’язку за більш традиційною моделлю.

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Таким чином, вони вибудували для себе певну перевагу в цьому питанні, тому що вони дійсно почали залітати трохи далі.

Я не скажу, що це прямо глибокий тил, але так, ми помічаємо активність ворога в цьому плані, - сказав Бобков.