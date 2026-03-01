Новая тактика РФ на Александровском направлении: оккупанты увеличивают глубину ударов FPV-дронами, - 37 ОБрМП

Враг усиливает разведку и глубину поражения на Александровском направлении. Фиксируется увеличение активности "ждунов", которые помогают врагу в разведке.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом во время стрима АрмияTV 27 февраля рассказал начальник отделения коммуникаций 37-й отдельной бригады морской пехоты старший лейтенант Денис Бобков.

"Мы начали замечать активность FPV-дронов, несмотря на то, что враг не продвигается. Враг начал дальше залетать с помощью FPV. Мы начали ближе к нам в тыл, то есть дальше от врага, но ближе к нам в тыл замечать дроны-"ждуны". Их становится больше.

То есть на тех участках, где раньше можно было свободно передвигаться на автомобиле, пешком, сейчас на этих перекрестках, участках, дорогах можно увидеть такие неприятные сюрпризы", - сказал он.

Такие шаги врага могут быть связаны с попытками врага наладить связь с помощью новых средств после потери возможности использовать терминалы "Старлинк".

"Не могу сказать точно, насколько это взаимосвязанные факторы, но результат мы видим.

Возможно, отключение "Старлинков" побудило россиян заняться настройкой связи по более традиционной модели.

Таким образом, они выстроили для себя определенное преимущество в этом вопросе, потому что они действительно начали залетать чуть дальше.

Я не скажу, что это прямо глубокий тыл, но да, мы замечаем активность врага в этом плане, - сказал Бобков.