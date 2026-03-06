Оккупанты обстреливают Волчанск и пытаются обойти оборону города, - бригада "Форпост"

Российские войска уже давно пытаются захватить Волчанск и окрестности, меняя тактику и штурмуя позиции Сил обороны. Город был частично разрушен еще полтора года назад.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в проекте "Український фокус. Ранок" на Slawa.TV и "Еспресо" начальник пресс-службы бригады "Форпост" Роман Коссе.

"Если говорить о Волчанске и Волчанском направлении, то можно отметить, что враг уже очень давно пытается полностью захватить город и окрестности. То есть они постоянно меняют тактику, уничтожая город. Волчанск был разрушен еще полтора года назад, и оккупанты по руинам продвигались, пытаясь захватить хоть какие-то участки местности", - отметил Коссе.

Оккупанты пытаются обойти город

Сейчас враг пытается обойти Волчанск с разных сторон, штурмуя любые позиции Сил обороны, до которых может добраться.

"Противник в начале прошлой весны пытался штурмовать наши позиции с помощью тяжелой техники. Но FPV-дроны - очень мощная сила, поэтому вражеская техника не доезжает до позиций наших пехотинцев. Сейчас противник применяет тактику пеших групп и бросает свою пехоту на "мясные штурмы". То есть постоянно пытается найти какой-то участок местности, где может пройти", - добавил Коссе.

