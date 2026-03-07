Россияне начали применять аналоги украинских дронов "Vampire" на Славянском направлении, - 81 ОАеМБр. ВИДЕО
На Славянском направлении российские войска начали активно применять тяжелые бомбардировщики-гексокоптеры, которые являются аналогами украинских беспилотников типа "Vampire".
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на 81-ю отдельную аэромобильную бригаду, в последние дни противник активизировал средства поражения, пытаясь отвлечь внимание и затруднить проведение эффективной разведки.
В то же время российские подразделения пытаются проникнуть в районы обороны бригады, привлекая для этого подразделения обеспечения.
За последние несколько недель зафиксировано использование тяжелых бомберов-гексокоптеров, которые визуально очень похожи на украинский "Vampire".
Зенитчики 81-й бригады уже уничтожили 5 таких БПЛА, однако военные не исключают дальнейшего роста их применения.
Обстановка в полосе обороны остается напряженной из-за высокой активности вражеских дронов и артиллерии.
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Тому вгамуйся ,кацапе
як у рашки і Ірану
Подовжуйте і далі в цьому стилі.