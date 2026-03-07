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Россияне начали применять аналоги украинских дронов "Vampire" на Славянском направлении, - 81 ОАеМБр. ВИДЕО

На Славянском направлении российские войска начали активно применять тяжелые бомбардировщики-гексокоптеры, которые являются аналогами украинских беспилотников типа "Vampire".

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на 81-ю отдельную аэромобильную бригаду, в последние дни противник активизировал средства поражения, пытаясь отвлечь внимание и затруднить проведение эффективной разведки.

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В то же время российские подразделения пытаются проникнуть в районы обороны бригады, привлекая для этого подразделения обеспечения.

За последние несколько недель зафиксировано использование тяжелых бомберов-гексокоптеров, которые визуально очень похожи на украинский "Vampire".

Зенитчики 81-й бригады уже уничтожили 5 таких БПЛА, однако военные не исключают дальнейшего роста их применения.

Обстановка в полосе обороны остается напряженной из-за высокой активности вражеских дронов и артиллерии.

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Автор: 

армия РФ (23049) уничтожение (10021) Донецкая область (12444) 81 отдельная аэромобильная бригада (105) дроны (7358) Краматорский район (1254) Славянск (2728)
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Топ комментарии
+13
Кацапам таваріщі допомагають,а таваріщі України тільки занепокоюються, встромляють палки в колеса та примушують до капітуляції.
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07.03.2026 11:16 Ответить
+10
Кітайскіє таваріщі памаглі? Бо самі настільки криворукі, що лише на "молнію" з гівна та палок мозжечку вистачає.
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07.03.2026 11:11 Ответить
+7
наші розробки орки масштабують. А ми не можемо
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07.03.2026 11:15 Ответить
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Кітайскіє таваріщі памаглі? Бо самі настільки криворукі, що лише на "молнію" з гівна та палок мозжечку вистачає.
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07.03.2026 11:11 Ответить
Кацапам таваріщі допомагають,а таваріщі України тільки занепокоюються, встромляють палки в колеса та примушують до капітуляції.
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07.03.2026 11:16 Ответить
Ти б зараз шашликом і асфальтом посадку штурмував ,якби не західні союзники України
Тому вгамуйся ,кацапе
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07.03.2026 13:47 Ответить
Та в дупу йди,придурок. Куколд дірявий.
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07.03.2026 13:54 Ответить
Часто не просто аналоги, а наші українські, що впали. Болгери про це наші з сумом пишуть, з відповідними відео.
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07.03.2026 11:13 Ответить
наші розробки орки масштабують. А ми не можемо
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07.03.2026 11:15 Ответить
А тут верещали про "інертність мислення"... Чому "шахєди" не копіюємо, чому ще щось не робимо... Кацапи прекрасно розуміли ефективнісь "Вімпірі" - а скопіювать змогли тільки зараз... (До речі, кацапи вже виють про застосування нами аналогів "шахєдів", на о'бєкти РФ)...
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07.03.2026 11:15 Ответить
навіть у США, є аналог.
як у рашки і Ірану
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07.03.2026 11:45 Ответить
планер планером, начінка інша...
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07.03.2026 12:08 Ответить
"Аналог" і "масове виробництво - РІЗНІ РЕЧІ... Скопіювать "одиничний екземпляр", чи навіть "дослідну серію" - це одне... Серійний випуск - це випуск у тисячі, а то й сотні тисяч екземплярів. А це - різні обсяги, сотні не тільки цехів, але й цілих заводів. І ціна масовості - теж своя...
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07.03.2026 12:09 Ответить
якась звивовуха, що казали казлять?
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07.03.2026 11:50 Ответить
Коли вже кацапам - рабам х7йла набридне подихати.....
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07.03.2026 23:49 Ответить
Бачите? Хвальба в медіа дає свої результати.
Подовжуйте і далі в цьому стилі.
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09.03.2026 01:06 Ответить
 
 