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Дрони батальйону "SIGNUM" підсмажили 13 окупантів у Серебрянському лісі. ВIДЕО

Пілоти батальйону "SIGNUM" 53-ї окремої механізованої бригади уразили техніку та особовий склад окупантів у Серебрянському лісі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, ударні дрони ліквідували 13 рашистів, які намагалися відстрілюватися від безпілотників, проте безуспішно.

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Зокрема було уражено укриття з боєприпасами та квадроцикл.

Також на кадрах видно, як один з українських безпілотників влучає в автівку з чотирма окупантами всередині.

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Автор: 

армія рф (21267) знищення (10338) Донецька область (11323) 53 окрема механізована бригада (191) дрони (8429) Краматорський район (1268) Лиман (248)
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Тупый русак думав ,що обдурить дрон коли вистрибнув з кузова ...
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07.03.2026 12:30 Відповісти
Теплий московіт,- неправильний московіт!!
Тільки ХОЛОДНИЙ!
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07.03.2026 14:23 Відповісти
Хай вони у тому лісі повиздизають усі - від Кёнігсбергу до Камчатки!
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07.03.2026 12:32 Відповісти
Під Верденом, у І Світову, фотограф зробив фото "мертвого лісу". Серебрянський став його аналогом...
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07.03.2026 13:52 Відповісти
😲 русскіх мальчіков ущємляют!!!
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07.03.2026 12:54 Відповісти
Чертова дюжина...
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07.03.2026 13:14 Відповісти
 
 