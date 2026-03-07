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Дрони батальйону "SIGNUM" підсмажили 13 окупантів у Серебрянському лісі. ВIДЕО
Пілоти батальйону "SIGNUM" 53-ї окремої механізованої бригади уразили техніку та особовий склад окупантів у Серебрянському лісі.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, ударні дрони ліквідували 13 рашистів, які намагалися відстрілюватися від безпілотників, проте безуспішно.
Зокрема було уражено укриття з боєприпасами та квадроцикл.
Також на кадрах видно, як один з українських безпілотників влучає в автівку з чотирма окупантами всередині.
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