Дрони батальйону "SIGNUM" підсмажили 13 окупантів у Серебрянському лісі. ВIДЕО

Пілоти батальйону "SIGNUM" 53-ї окремої механізованої бригади уразили техніку та особовий склад окупантів у Серебрянському лісі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, ударні дрони ліквідували 13 рашистів, які намагалися відстрілюватися від безпілотників, проте безуспішно.

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Зокрема було уражено укриття з боєприпасами та квадроцикл.

Також на кадрах видно, як один з українських безпілотників влучає в автівку з чотирма окупантами всередині.

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