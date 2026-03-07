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Дроны батальона "SIGNUM" поджарили 13 оккупантов в Серебрянском лесу. ВИДЕО

Пилоты батальона "SIGNUM" 53-й отдельной механизированной бригады поразили технику и личный состав оккупантов в Серебрянском лесу.

Как сообщает Цензор.НЕТ, ударные дроны ликвидировали 13 рашистов, которые пытались отстреливаться от беспилотников, однако безуспешно.

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В частности, было поражено укрытие с боеприпасами и квадроцикл.

Также на кадрах видно, как один из украинских беспилотников попадает в автомобиль с 4 оккупантами внутри.

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Автор: 

армия РФ (23049) уничтожение (10021) Донецкая область (12444) 53 отдельная механизированная бригада (189) дроны (7358) Краматорский район (1254) Лиман (247)
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Тупый русак думав ,що обдурить дрон коли вистрибнув з кузова ...
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07.03.2026 12:30 Ответить
Теплий московіт,- неправильний московіт!!
Тільки ХОЛОДНИЙ!
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07.03.2026 14:23 Ответить
Хай вони у тому лісі повиздизають усі - від Кёнігсбергу до Камчатки!
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07.03.2026 12:32 Ответить
Під Верденом, у І Світову, фотограф зробив фото "мертвого лісу". Серебрянський став його аналогом...
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07.03.2026 13:52 Ответить
😲 русскіх мальчіков ущємляют!!!
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07.03.2026 12:54 Ответить
Чертова дюжина...
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07.03.2026 13:14 Ответить
 
 