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Дроны батальона "SIGNUM" поджарили 13 оккупантов в Серебрянском лесу. ВИДЕО
Пилоты батальона "SIGNUM" 53-й отдельной механизированной бригады поразили технику и личный состав оккупантов в Серебрянском лесу.
Как сообщает Цензор.НЕТ, ударные дроны ликвидировали 13 рашистов, которые пытались отстреливаться от беспилотников, однако безуспешно.
В частности, было поражено укрытие с боеприпасами и квадроцикл.
Также на кадрах видно, как один из украинских беспилотников попадает в автомобиль с 4 оккупантами внутри.
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