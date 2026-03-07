Дроны батальона "SIGNUM" поджарили 13 оккупантов в Серебрянском лесу. ВИДЕО

Пилоты батальона "SIGNUM" 53-й отдельной механизированной бригады поразили технику и личный состав оккупантов в Серебрянском лесу.

Как сообщает Цензор.НЕТ, ударные дроны ликвидировали 13 рашистов, которые пытались отстреливаться от беспилотников, однако безуспешно.

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В частности, было поражено укрытие с боеприпасами и квадроцикл.

Также на кадрах видно, как один из украинских беспилотников попадает в автомобиль с 4 оккупантами внутри.

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