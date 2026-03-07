УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11626 відвідувачів онлайн
Новини Відео Знищення російських окупантів Ближній стрілецький бій Бої на Куп’янському напрямку
5 667 2

Десантники 77-ї ОАеМБр знищили групу окупантів, які намагалися замінувати район біля Загризового. ВIДЕО

На Куп’янському напрямку десантники 2-го аеромобільного батальйону 77-ї окремої аеромобільної Наддніпрянської бригади 7-го корпусу швидкого реагування ДШВ знищили групу російських військових, які намагалися закласти міни у районі населеного пункту Загризове.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, дії противника були оперативно виявлені українськими десантниками.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Для ураження ворога залучили бомбери, після чого штурмова група у стрілецькому бою знищила окупантів.

У результаті операцію з мінування було зірвано, а загрозу - нейтралізовано.

"Десантники впевнено утримують позиції та не залишають ворогу жодних шансів. Контроль - за нашими військами", - зазначають бійці під оприлюдненим відео.

Дивіться також: Артрозвідка підрозділу "ARES" знищила танк і БМП-3 у тилу окупантів на Вовчанському напрямку. ВIДЕО

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Оператори СБС знищили ЗРК С-300В, "Тор" та пошкодили ЗРГК "Панцир". ВIДЕО

Автор: 

армія рф (21267) мінування (1224) знищення (10338) ДШВ Десантно-штурмові війська (478) 77 ОАБ (64) Харківська область (2831) Ізюмський район (233) Загризове (7)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
кацапи беззбройні були..
показати весь коментар
07.03.2026 22:27 Відповісти
І в трусиках
показати весь коментар
08.03.2026 13:34 Відповісти
 
 