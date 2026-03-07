Десантники 77-ї ОАеМБр знищили групу окупантів, які намагалися замінувати район біля Загризового. ВIДЕО

На Куп’янському напрямку десантники 2-го аеромобільного батальйону 77-ї окремої аеромобільної Наддніпрянської бригади 7-го корпусу швидкого реагування ДШВ знищили групу російських військових, які намагалися закласти міни у районі населеного пункту Загризове.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, дії противника були оперативно виявлені українськими десантниками.

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Для ураження ворога залучили бомбери, після чого штурмова група у стрілецькому бою знищила окупантів.

У результаті операцію з мінування було зірвано, а загрозу - нейтралізовано.

"Десантники впевнено утримують позиції та не залишають ворогу жодних шансів. Контроль - за нашими військами", - зазначають бійці під оприлюдненим відео.

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