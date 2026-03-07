Десантники 77-й ОАеМБр уничтожили группу оккупантов, которые пытались заминировать район возле Загрызово. ВИДЕО

На Купянском направлении десантники 2-го аэромобильного батальона 77-й отдельной аэромобильной Надднепрянской бригады 7-го корпуса быстрого реагирования ДШВ уничтожили группу российских военных, которые пытались заложить мины в районе населенного пункта Загрызово.

Как сообщает Цензор.НЕТ, действия противника были оперативно обнаружены украинскими десантниками.

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Для поражения врага привлекли бомбардировщики, после чего штурмовая группа в стрелковом бою уничтожила оккупантов.

В результате операция по минированию была сорвана, а угроза - нейтрализована.

"Десантники уверенно удерживают позиции и не оставляют врагу никаких шансов. Контроль - за нашими войсками", - отмечают бойцы под обнародованным видео.

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