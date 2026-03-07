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Новости Видео Уничтожение российских оккупантов Ближний стрелковый бой Бои на Купянском направлении
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Десантники 77-й ОАеМБр уничтожили группу оккупантов, которые пытались заминировать район возле Загрызово. ВИДЕО

На Купянском направлении десантники 2-го аэромобильного батальона 77-й отдельной аэромобильной Надднепрянской бригады 7-го корпуса быстрого реагирования ДШВ уничтожили группу российских военных, которые пытались заложить мины в районе населенного пункта Загрызово.

Как сообщает Цензор.НЕТ, действия противника были оперативно обнаружены украинскими десантниками.

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Для поражения врага привлекли бомбардировщики, после чего штурмовая группа в стрелковом бою уничтожила оккупантов.

В результате операция по минированию была сорвана, а угроза - нейтрализована.

"Десантники уверенно удерживают позиции и не оставляют врагу никаких шансов. Контроль - за нашими войсками", - отмечают бойцы под обнародованным видео.

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Автор: 

армия РФ (23049) минирование (1450) уничтожение (10021) ДШВ Десантно-штурмовые войска (472) 77 ОАБ (62) Харьковская область (2780) Изюмский район (233) Загрызово (7)
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кацапи беззбройні були..
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07.03.2026 22:27 Ответить
І в трусиках
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08.03.2026 13:34 Ответить
 
 