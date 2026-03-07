Пилоты "SIGNUM" сбили 20 российских беспилотников. ВИДЕО
Операторы дронов батальона "SIGNUM" 53-й отдельной механизированной бригады сбили 20 вражеских беспилотников в зоне своей ответственности.
Как сообщает Цензор.НЕТ, пилоты системно уничтожают средства воздушной разведки противника, не давая врагу получать информацию о позициях украинских сил.
В частности, было уничтожено:
- 9 БПЛА "Молния";
- 4 КВО,
- 1 "Ланцет";
- 1 "Скальпель";
- 4 ZALA;
- 1 "Орлан".
Кадры боевой работы бойцы обнародовали в соцсетях.
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Владислав Сварчевський
показать весь комментарий07.03.2026 17:11 Ответить Мне нравится 5 Ссылка
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