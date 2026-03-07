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Пилоты "SIGNUM" сбили 20 российских беспилотников. ВИДЕО

Операторы дронов батальона "SIGNUM" 53-й отдельной механизированной бригады сбили 20 вражеских беспилотников в зоне своей ответственности.

Как сообщает Цензор.НЕТ, пилоты системно уничтожают средства воздушной разведки противника, не давая врагу получать информацию о позициях украинских сил.

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В частности, было уничтожено:

  • 9 БПЛА "Молния";
  • 4 КВО,
  • 1 "Ланцет";
  • 1 "Скальпель";
  • 4 ZALA;
  • 1 "Орлан".

Кадры боевой работы бойцы обнародовали в соцсетях.

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Автор: 

армия РФ (23049) уничтожение (10021) 53 отдельная механизированная бригада (189) дроны (7358)
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07.03.2026 17:11 Ответить
 
 