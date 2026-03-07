Артразведка подразделения "ARES" уничтожила танк и БМП-3 в тылу оккупантов на Волчанском направлении. ВИДЕО
Подразделение артиллерийской разведки "ARES" 57-й отдельной мотопехотной бригады уничтожило тяжелую бронированную технику противника на Волчанском направлении.
Как сообщает Цензор.НЕТ, бойцы поразили танк и БМП-3, которые находились в тыловых районах российских войск.
Также во время движения беспилотники попали в 4 легковых автомобиля и грузовик рашистов.
Кадрами своей боевой работы воины поделились в телеграм-канале подразделения.
Більше не кидатиме КАБи."