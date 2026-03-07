РУС
Артразведка подразделения "ARES" уничтожила танк и БМП-3 в тылу оккупантов на Волчанском направлении. ВИДЕО

Подразделение артиллерийской разведки "ARES" 57-й отдельной мотопехотной бригады уничтожило тяжелую бронированную технику противника на Волчанском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, бойцы поразили танк и БМП-3, которые находились в тыловых районах российских войск.

Также во время движения беспилотники попали в 4 легковых автомобиля и грузовик рашистов.

Кадрами своей боевой работы воины поделились в телеграм-канале подразделения.

армия РФ (10532) танк (1028) уничтожение (7262) 57 отдельная мотопехотная бригада (36) дроны (4870) БМП (322) Волчанск (402) Харьковская область (2223) Чугуевский район (318)
