Артразведка подразделения "ARES" уничтожила танк и БМП-3 в тылу оккупантов на Волчанском направлении. ВИДЕО

Подразделение артиллерийской разведки "ARES" 57-й отдельной мотопехотной бригады уничтожило тяжелую бронированную технику противника на Волчанском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, бойцы поразили танк и БМП-3, которые находились в тыловых районах российских войск.

Также во время движения беспилотники попали в 4 легковых автомобиля и грузовик рашистов.

Кадрами своей боевой работы воины поделились в телеграм-канале подразделения.

