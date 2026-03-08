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Новини Відео Збиття шахедів Знищення російських безпілотників Авіація ЗСУ
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Авіація Сил оборони знищила ракетою російський "Шахед". ВIДЕО

У мережі опублікували кадри збиття російського безпілотника під час однієї з атак українських міст.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, по дрону типу "Шахед" влучила авіація Сил оборони.

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У результаті на відео видно, як після влучання ракети ворожий безпілотник розриває у повітрі.

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авіація (4291) знищення (10340) ЗСУ (8826) Шахед (2264) винищувач (141)
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що це було на 0:02 хвалений дрон перехоплювач?
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08.03.2026 10:03 Відповісти
каменюка
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08.03.2026 10:15 Відповісти
Мабуть, але не долетів і бахнув чуток скоріше.
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08.03.2026 10:30 Відповісти
А от перехоплювач дрон ахнув зарано..хтось немае уяви коли робити підрив на швидкості
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08.03.2026 10:36 Відповісти
А вони не самі підриваються ?
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08.03.2026 10:44 Відповісти
На вигляд, зенітна ракета не дуже велика.
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08.03.2026 10:40 Відповісти
може то і не ракета зовсім: розмір невеликий, сліду від роботи двигуна теж не видно
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08.03.2026 11:19 Відповісти
Авиация по земле ползала, или с нижней полусферы битой атаковала?
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08.03.2026 12:14 Відповісти
 
 