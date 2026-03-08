Авіація Сил оборони знищила ракетою російський "Шахед". ВIДЕО

У мережі опублікували кадри збиття російського безпілотника під час однієї з атак українських міст.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, по дрону типу "Шахед" влучила авіація Сил оборони.

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У результаті на відео видно, як після влучання ракети ворожий безпілотник розриває у повітрі.

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