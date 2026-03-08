Авиация Сил обороны уничтожила ракетой российский "шахед". ВИДЕО
В сети опубликовали кадры сбития российского беспилотника во время одной из атак украинских городов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, по дрону типа "Шахед" попала авиация Сил обороны.
В результате на видео видно, как после попадания ракеты вражеский беспилотник разрывается в воздухе.
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Микола Чуприна #550945
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Yriii Yriii #538882
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Julian Lopez #602860
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