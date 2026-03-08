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Новости Видео Сбивание шахедов Уничтожение российских БПЛА Днепропетровщина Авиация ВСУ
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Авиация Сил обороны уничтожила ракетой российский "шахед". ВИДЕО

В сети опубликовали кадры сбития российского беспилотника во время одной из атак украинских городов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, по дрону типа "Шахед" попала авиация Сил обороны.

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В результате на видео видно, как после попадания ракеты вражеский беспилотник разрывается в воздухе.

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авиация (2914) уничтожение (10023) ВСУ (7822) Шахед (2253) истребитель (137)
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що це було на 0:02 хвалений дрон перехоплювач?
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08.03.2026 10:03 Ответить
каменюка
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08.03.2026 10:15 Ответить
Мабуть, але не долетів і бахнув чуток скоріше.
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08.03.2026 10:30 Ответить
А от перехоплювач дрон ахнув зарано..хтось немае уяви коли робити підрив на швидкості
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08.03.2026 10:36 Ответить
А вони не самі підриваються ?
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08.03.2026 10:44 Ответить
На вигляд, зенітна ракета не дуже велика.
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08.03.2026 10:40 Ответить
може то і не ракета зовсім: розмір невеликий, сліду від роботи двигуна теж не видно
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08.03.2026 11:19 Ответить
Авиация по земле ползала, или с нижней полусферы битой атаковала?
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08.03.2026 12:14 Ответить
 
 