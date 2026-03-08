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Воины 101-й бригады во время зачистки местности обезвредили оккупанта, скрывавшегося в подвале. ВИДЕО
Во время выполнения боевого задания военнослужащие 2-го батальона охраны 101-й отдельной бригады охраны Генерального штаба обнаружили противника, укрывавшегося в подвальном помещении здания.
Как сообщает Цензор.НЕТ, с целью обезвреживания врага украинские защитники забросили в подвал противотанковую мину ТМ.
Во время проведения операции противник оказывал огневое сопротивление и применял ручные гранаты.
"В результате проведенных действий оккупант был обезврежен, а личный состав подразделения действовал решительно и слаженно в соответствии с обстоятельствами", - отмечается в сообщении к видео.
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Oresta Bartka
показать весь комментарий08.03.2026 13:08 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Oleksandr Valovyi
показать весь комментарий08.03.2026 13:25 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
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