Воины 101-й бригады во время зачистки местности обезвредили оккупанта, скрывавшегося в подвале. ВИДЕО

Во время выполнения боевого задания военнослужащие 2-го батальона охраны 101-й отдельной бригады охраны Генерального штаба обнаружили противника, укрывавшегося в подвальном помещении здания.

Как сообщает Цензор.НЕТ, с целью обезвреживания врага украинские защитники забросили в подвал противотанковую мину ТМ.

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Во время проведения операции противник оказывал огневое сопротивление и применял ручные гранаты.

"В результате проведенных действий оккупант был обезврежен, а личный состав подразделения действовал решительно и слаженно в соответствии с обстоятельствами", - отмечается в сообщении к видео.

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