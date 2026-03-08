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Воины 101-й бригады во время зачистки местности обезвредили оккупанта, скрывавшегося в подвале. ВИДЕО

Во время выполнения боевого задания военнослужащие 2-го батальона охраны 101-й отдельной бригады охраны Генерального штаба обнаружили противника, укрывавшегося в подвальном помещении здания.

Как сообщает Цензор.НЕТ, с целью обезвреживания врага украинские защитники забросили в подвал противотанковую мину ТМ.

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Во время проведения операции противник оказывал огневое сопротивление и применял ручные гранаты.

"В результате проведенных действий оккупант был обезврежен, а личный состав подразделения действовал решительно и слаженно в соответствии с обстоятельствами", - отмечается в сообщении к видео.

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армия РФ (23053) граната (1052) уничтожение (10023) ВСУ (7822)
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08.03.2026 13:08 Ответить
Ухилят ************, ти бач, не хотів повертатися на ратную говень, там де камені з неба!!! У чужій хаті не сховатися московиту в Украні від туарегів!!
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08.03.2026 13:25 Ответить
 
 