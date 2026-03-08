Воїни 101-ї бригади під час зачистки місцевості знешкодили окупанта, який переховувався у підвалі. ВIДЕО

Під час виконання бойового завдання військовослужбовці 2-го батальйону охорони 101-ї окремої бригади охорони Генерального штабу виявили противника, який укривався у підвальному приміщенні будівлі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, з метою знешкодження ворога українські захисники закинули у підвал протитанкову міну ТМ.

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Під час проведення операції противник здійснював вогневий опір та застосовував ручні гранати.

"У результаті проведених дій окупанта було знешкоджено, а особовий склад підрозділу діяв рішуче та злагоджено відповідно до обставин", - зазначається у дописі до відео.

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