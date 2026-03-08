4 568 2
Воїни 101-ї бригади під час зачистки місцевості знешкодили окупанта, який переховувався у підвалі. ВIДЕО
Під час виконання бойового завдання військовослужбовці 2-го батальйону охорони 101-ї окремої бригади охорони Генерального штабу виявили противника, який укривався у підвальному приміщенні будівлі.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, з метою знешкодження ворога українські захисники закинули у підвал протитанкову міну ТМ.
Під час проведення операції противник здійснював вогневий опір та застосовував ручні гранати.
"У результаті проведених дій окупанта було знешкоджено, а особовий склад підрозділу діяв рішуче та злагоджено відповідно до обставин", - зазначається у дописі до відео.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Oresta Bartka
показати весь коментар08.03.2026 13:08 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Oleksandr Valovyi
показати весь коментар08.03.2026 13:25 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль