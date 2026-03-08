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Новини Відео Знищення російських окупантів Ліквідація російських окупантів Бої на Гуляйпільському напрямку
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Бійці 225-го ОШП ліквідували морпіхів РФ на Гуляйпільському напрямку. ВIДЕО

Бійці 225-го окремого штурмового полку ліквідували особовий склад російських військ на Гуляйпільському напрямку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, українські воїни ідентифікували противника як військових 40-ї бригади російської морської піхоти, яких уже зустрічали раніше.

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За словами захисників, ця ж бригада зазнала значних втрат під Вугледаром та на Сумщині.

Залишки підрозділу були уражені серією ударів по піхоті на відкритій місцевості.

Кадрами бойової роботи бійці поділилися у своєму телеграм-каналі.

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Автор: 

армія рф (21271) Гуляйполе (247) знищення (10340) Запорізька область (4973) Пологівський район (426) 225-й окремий штурмовий полк (60)
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А землі, їй усе рівно байдуже, апатити чи московити!
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08.03.2026 11:21 Відповісти
На перших секундах зайчик зрозумів, що буде дупа, та й дреметнув.
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08.03.2026 11:25 Відповісти
чогось руні подобається , бути переробленними на міндобрива, в українській чорнозем ...
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08.03.2026 11:33 Відповісти
Відчувається, упевнені та рішучі дії єрмака і бананова на передовій….
Але зеленський, про них теж не ЗНАЄ, як і про їх корупційні оборудки з 2019 року!?!!?
Західні Партнери, можуть його просвітити в деталях!!
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08.03.2026 11:34 Відповісти
Велику справу роблять наші бійці. Можливо, оці морпехі захоплювали Крим. Куніцин же казав, що то були морпехі, які перші захоплювали його.
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08.03.2026 12:20 Відповісти
Это не морпехи, это удобрения для украинского чернозёма...
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08.03.2026 12:21 Відповісти
Як класно розлетілись .
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08.03.2026 16:51 Відповісти
Марская пєхота в степах України!
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08.03.2026 17:32 Відповісти
Лаптєголові на полях України
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08.03.2026 18:15 Відповісти
 
 