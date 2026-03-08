Бійці 225-го ОШП ліквідували морпіхів РФ на Гуляйпільському напрямку. ВIДЕО

Бійці 225-го окремого штурмового полку ліквідували особовий склад російських військ на Гуляйпільському напрямку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, українські воїни ідентифікували противника як військових 40-ї бригади російської морської піхоти, яких уже зустрічали раніше.

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За словами захисників, ця ж бригада зазнала значних втрат під Вугледаром та на Сумщині.

Залишки підрозділу були уражені серією ударів по піхоті на відкритій місцевості.

Кадрами бойової роботи бійці поділилися у своєму телеграм-каналі.

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