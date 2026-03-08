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Новости Видео Уничтожение российских оккупантов Ликвидация российских окукпантов Бои на Гуляйпольском направлении
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Бойцы 225-го ОШП ликвидировали морпехов РФ на Гуляйпольском направлении. ВИДЕО

Бойцы 225-го отдельного штурмового полка ликвидировали личный состав российских войск на Гуляйпольском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, украинские воины идентифицировали противника как военных 40-й бригады российской морской пехоты, которых уже встречали ранее.

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По словам защитников, эта же бригада понесла значительные потери под Угледаром и в Сумской области.

Остатки подразделения были поражены серией ударов по пехоте на открытой местности.

Кадрами боевой работы бойцы поделились в своем телеграм-канале.

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Автор: 

армия РФ (23053) Гуляйполе (237) уничтожение (10023) Запорожская область (4450) Пологовский район (426) 225-й ОШП (60)
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А землі, їй усе рівно байдуже, апатити чи московити!
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08.03.2026 11:21 Ответить
На перших секундах зайчик зрозумів, що буде дупа, та й дреметнув.
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08.03.2026 11:25 Ответить
чогось руні подобається , бути переробленними на міндобрива, в українській чорнозем ...
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08.03.2026 11:33 Ответить
Відчувається, упевнені та рішучі дії єрмака і бананова на передовій….
Але зеленський, про них теж не ЗНАЄ, як і про їх корупційні оборудки з 2019 року!?!!?
Західні Партнери, можуть його просвітити в деталях!!
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08.03.2026 11:34 Ответить
Велику справу роблять наші бійці. Можливо, оці морпехі захоплювали Крим. Куніцин же казав, що то були морпехі, які перші захоплювали його.
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08.03.2026 12:20 Ответить
Это не морпехи, это удобрения для украинского чернозёма...
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08.03.2026 12:21 Ответить
Як класно розлетілись .
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08.03.2026 16:51 Ответить
Марская пєхота в степах України!
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08.03.2026 17:32 Ответить
Лаптєголові на полях України
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08.03.2026 18:15 Ответить
 
 