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Бойцы 225-го ОШП ликвидировали морпехов РФ на Гуляйпольском направлении. ВИДЕО
Бойцы 225-го отдельного штурмового полка ликвидировали личный состав российских войск на Гуляйпольском направлении.
Как сообщает Цензор.НЕТ, украинские воины идентифицировали противника как военных 40-й бригады российской морской пехоты, которых уже встречали ранее.
По словам защитников, эта же бригада понесла значительные потери под Угледаром и в Сумской области.
Остатки подразделения были поражены серией ударов по пехоте на открытой местности.
Кадрами боевой работы бойцы поделились в своем телеграм-канале.
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Але зеленський, про них теж не ЗНАЄ, як і про їх корупційні оборудки з 2019 року!?!!?
Західні Партнери, можуть його просвітити в деталях!!