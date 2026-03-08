Бойцы 225-го ОШП ликвидировали морпехов РФ на Гуляйпольском направлении. ВИДЕО

Бойцы 225-го отдельного штурмового полка ликвидировали личный состав российских войск на Гуляйпольском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, украинские воины идентифицировали противника как военных 40-й бригады российской морской пехоты, которых уже встречали ранее.

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По словам защитников, эта же бригада понесла значительные потери под Угледаром и в Сумской области.

Остатки подразделения были поражены серией ударов по пехоте на открытой местности.

Кадрами боевой работы бойцы поделились в своем телеграм-канале.

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