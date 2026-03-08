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Прикордонники підрозділу "Химери" уразили техніку та укриття ворога у Брянській області РФ. ВIДЕО

Прикордонники підрозділу "Химера" 105-го прикордонного загону на Чернігівщині завдали ударів по тилу ворога у Брянській області.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, воїни уразили військові цілі противника на його території.

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Зокрема було знищено 6 автівок та 2 ворожих укриття.

Кадрами підрозділ поділився у офіційному телеграм-каналі ДПСУ.

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Автор: 

армія рф (21271) ДПСУ Держприкордонслужба (6758) прикордонники (1254) знищення (10340) дрони (8433)
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...розклалися, як у себе вдома...чорти на лапах
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08.03.2026 14:40 Відповісти
Пишуть, що в Донецьку "пагибло много героєв наваросии"...
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08.03.2026 14:49 Відповісти
де саме, в дапі?
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08.03.2026 15:12 Відповісти
Были в ДАПе, стали в дупе!
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08.03.2026 15:25 Відповісти
Хімери? Крім них і свідків нема...
Хай повиздихають, разом буханками.... Від Кёнігсбергу до Пєвєку!
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08.03.2026 15:12 Відповісти
 
 