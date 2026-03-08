Прикордонники підрозділу "Химери" уразили техніку та укриття ворога у Брянській області РФ. ВIДЕО

Прикордонники підрозділу "Химера" 105-го прикордонного загону на Чернігівщині завдали ударів по тилу ворога у Брянській області.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, воїни уразили військові цілі противника на його території.

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Зокрема було знищено 6 автівок та 2 ворожих укриття.

Кадрами підрозділ поділився у офіційному телеграм-каналі ДПСУ.

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