Прикордонники підрозділу "Химери" уразили техніку та укриття ворога у Брянській області РФ. ВIДЕО
Прикордонники підрозділу "Химера" 105-го прикордонного загону на Чернігівщині завдали ударів по тилу ворога у Брянській області.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, воїни уразили військові цілі противника на його території.
Зокрема було знищено 6 автівок та 2 ворожих укриття.
Кадрами підрозділ поділився у офіційному телеграм-каналі ДПСУ.
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