4 544 2
Дрон підрозділу "Срібна трійка" ювелірно влучив у ствол ворожої гармати. ВIДЕО
Оператори дронів прикордонного підрозділу "Срібна трійка" бригади "Помста" влучили у ворожу гармату та бліндаж на Лиманському напрямку.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, FPV-дрон захисників ювелірно влучив прямо у ствол гармати, інший - ефектно "пірнув" у глибоко замаскований бліндаж.
У результаті точних уражень по позиціях рашистів знищено артилерійську позицію, укриття та ліквідовано живу силу противника.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Владислав Сварчевський
показати весь коментар08.03.2026 16:17 Відповісти Мені подобається 9 Посилання
Joe Sm
показати весь коментар08.03.2026 16:43 Відповісти Мені подобається 6 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль