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Дрон підрозділу "Срібна трійка" ювелірно влучив у ствол ворожої гармати. ВIДЕО

Оператори дронів прикордонного підрозділу "Срібна трійка" бригади "Помста" влучили у ворожу гармату та бліндаж на Лиманському напрямку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, FPV-дрон захисників ювелірно влучив прямо у ствол гармати, інший - ефектно "пірнув" у глибоко замаскований бліндаж.

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У результаті точних уражень по позиціях рашистів знищено артилерійську позицію, укриття та ліквідовано живу силу противника.

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Автор: 

армія рф (21271) ДПСУ Держприкордонслужба (6758) прикордонники (1254) знищення (10340) Донецька область (11327) дрони (8433) Краматорський район (1272) Лиман (248)
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Майстри!!!))))
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08.03.2026 16:17 Відповісти
Ювеліри-снайпери!👍Точність💯
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08.03.2026 16:43 Відповісти
 
 