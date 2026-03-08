Дрон підрозділу "Срібна трійка" ювелірно влучив у ствол ворожої гармати. ВIДЕО

Оператори дронів прикордонного підрозділу "Срібна трійка" бригади "Помста" влучили у ворожу гармату та бліндаж на Лиманському напрямку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, FPV-дрон захисників ювелірно влучив прямо у ствол гармати, інший - ефектно "пірнув" у глибоко замаскований бліндаж.

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У результаті точних уражень по позиціях рашистів знищено артилерійську позицію, укриття та ліквідовано живу силу противника.

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