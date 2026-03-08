УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10314 відвідувачів онлайн
Новини Відео Знищення російської техніки Бойові дії на Харківщині Наземні роботизовані комплекси НРК
8 375 14

Бійці підрозділу НРК "NC13" всліпу підірвали танк разом з окупантами всередині. ВIДЕО

Бійці Третьої штурмової бригади під час техно-штурму на Харківщині знищили російський танк, який противник використовував як укриття.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, під час руху наземних роботизованих комплексів-камікадзе на рубіж противник розпочав хаотичну атаку скидами та FPV-дронами.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

У результаті кількох ударів камери двох роботів майже одночасно вийшли з ладу.

Попри це оператори підрозділу ударних НРК "NC13" продовжили виконання завдання, орієнтуючись лише за трансляцією з одного з безпілотників "Mavic" у повітрі.

Роботи вдалося підвести впритул до танка, після чого його було знищено.

Відео бойової роботи оприлюднено у соцмережах.

Дивіться також: Дрон підрозділу "Срібна трійка" ювелірно влучив у ствол ворожої гармати. ВIДЕО

Дивіться також: Бійці 225-го ОШП ліквідували морпіхів РФ на Гуляйпільському напрямку. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (21271) танк (2189) знищення (10340) дрони (8433) Харківська область (2834) Третій армійський корпус (147) НРК наземний роботизований комплекс (139)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+11
Записуйся в той кол-центр, теж там будеш. Але щось бажаючих не густо, а коли тцк ловлять то одразу понос по ляжкам "не хочу на штурм".
показати весь коментар
08.03.2026 17:42 Відповісти
+6
Звичайний фпв несе 1.5-2кг.А там 2-3 ТМки підірвали.Військові не дурніші від тебе.Знають що роблять.
показати весь коментар
08.03.2026 18:32 Відповісти
+4
Хай хлопцям щастить!!!
показати весь коментар
08.03.2026 17:15 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Дуже гарне влучання, а така кількість людей навкруги, це колл-центр? А кажуть що військових не вистачає, у нас шо, знову колективний разум?
показати весь коментар
08.03.2026 17:02 Відповісти
"Гуртом і батька легше бити..."
показати весь коментар
08.03.2026 17:19 Відповісти
Записуйся в той кол-центр, теж там будеш. Але щось бажаючих не густо, а коли тцк ловлять то одразу понос по ляжкам "не хочу на штурм".
показати весь коментар
08.03.2026 17:42 Відповісти
Здається, що підірвали просто кусок чермету. Хоча може я і помиляюсь.
показати весь коментар
08.03.2026 17:15 Відповісти
Там дуже вдала була схованка оркосвиней. Але, як з'ясувалось, вже не дуже вдала.
показати весь коментар
08.03.2026 17:20 Відповісти
Хай хлопцям щастить!!!
показати весь коментар
08.03.2026 17:15 Відповісти
я нуб і не зрозумів🤔
чому не використати для цього звичайну FPVшку?
яка в 20 разів дешевша і в >50швидша...🤷‍♂️
показати весь коментар
08.03.2026 18:12 Відповісти
Звичайний фпв несе 1.5-2кг.А там 2-3 ТМки підірвали.Військові не дурніші від тебе.Знають що роблять.
показати весь коментар
08.03.2026 18:32 Відповісти
В?%;бали тим, що було під руками. Головне що кацап дохлий і більше не буде вбивати українців.
показати весь коментар
08.03.2026 19:21 Відповісти
там бліндаж викопаний під підбитим танком, тому fpv там до сракикаріочі.
показати весь коментар
08.03.2026 19:52 Відповісти
Ну вот наконец кто-то пояснил, а то такое описание, типа они внутри, т.е. в самом танке, и я все пытался понять как это - снег не тронут, внутри их не видно, да и вообще зачем залезать в танк без башни, это не защитит от дрона...
показати весь коментар
08.03.2026 21:55 Відповісти
З опису, в новині, нічого не зрозумів, але відео було дуже цікаве. Якщо кацапів знищили то молодці.
показати весь коментар
08.03.2026 22:57 Відповісти
 
 