Бійці підрозділу НРК "NC13" всліпу підірвали танк разом з окупантами всередині. ВIДЕО

Бійці Третьої штурмової бригади під час техно-штурму на Харківщині знищили російський танк, який противник використовував як укриття.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, під час руху наземних роботизованих комплексів-камікадзе на рубіж противник розпочав хаотичну атаку скидами та FPV-дронами.

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У результаті кількох ударів камери двох роботів майже одночасно вийшли з ладу.

Попри це оператори підрозділу ударних НРК "NC13" продовжили виконання завдання, орієнтуючись лише за трансляцією з одного з безпілотників "Mavic" у повітрі.

Роботи вдалося підвести впритул до танка, після чого його було знищено.

Відео бойової роботи оприлюднено у соцмережах.

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