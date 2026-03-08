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Бійці підрозділу НРК "NC13" всліпу підірвали танк разом з окупантами всередині. ВIДЕО
Бійці Третьої штурмової бригади під час техно-штурму на Харківщині знищили російський танк, який противник використовував як укриття.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, під час руху наземних роботизованих комплексів-камікадзе на рубіж противник розпочав хаотичну атаку скидами та FPV-дронами.
У результаті кількох ударів камери двох роботів майже одночасно вийшли з ладу.
Попри це оператори підрозділу ударних НРК "NC13" продовжили виконання завдання, орієнтуючись лише за трансляцією з одного з безпілотників "Mavic" у повітрі.
Роботи вдалося підвести впритул до танка, після чого його було знищено.
Відео бойової роботи оприлюднено у соцмережах.
Топ коментарі
+11 Yuri I #427530
показати весь коментар08.03.2026 17:42 Відповісти Посилання
+6 Андрій Собченко #592866
показати весь коментар08.03.2026 18:32 Відповісти Посилання
+4 Владислав Сварчевський
показати весь коментар08.03.2026 17:15 Відповісти Посилання
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чому не використати для цього звичайну FPVшку?
яка в 20 разів дешевша і в >50швидша...🤷♂️