Войска РФ обстреляли 2 района Донетчины: погиб человек, трое ранены. ФОТОрепортаж
За минувшие сутки, 8 марта 2026 года, войска РФ интенсивно обстреливали 2 района Донецкой области.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин, информирует Цензор.НЕТ.
Краматорский район
Как отмечается, в Николаевке повреждены 4 многоэтажки, 2 частных дома, админздание, газопровод и линия электропередач. В Славянске повреждены 8 частных домов. В Шабельковке Краматорской громады погиб человек. В Сергеевке Андреевской громады разрушено авто. В Дружковке ранены 3 человека, повреждены многоэтажка и частный дом.
Бахмутский район
По данным ОВА, в Резниковке Сиверской громады поврежден дом.
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