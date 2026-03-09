Войска РФ обстреляли 2 района Донетчины: погиб человек, трое ранены. ФОТОрепортаж

За минувшие сутки, 8 марта 2026 года, войска РФ интенсивно обстреливали 2 района Донецкой области.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин, информирует Цензор.НЕТ.

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Краматорский район

Как отмечается, в Николаевке повреждены 4 многоэтажки, 2 частных дома, админздание, газопровод и линия электропередач. В Славянске повреждены 8 частных домов. В Шабельковке Краматорской громады погиб человек. В Сергеевке Андреевской громады разрушено авто. В Дружковке ранены 3 человека, повреждены многоэтажка и частный дом.

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Бахмутский район

По данным ОВА, в Резниковке Сиверской громады поврежден дом.







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