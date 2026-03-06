Сутки на Донетчине: зафиксировано 1 127 ударов, один человек ранен. ФОТОрепортаж
В Покровском, Краматорском и Константиновском районах повреждены многоэтажные дома, частные дома и инфраструктура. В Константиновке FPV-дрон ранил гражданское лицо, в Дружковке пострадали котельная и дома.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили начальник ОВА Вадим Филашкин и полиция области.
Покровский район
В Новотроицком и Торецком Шаховской громады повреждены по 2 дома.
Краматорский район
В Лимане поврежден многоэтажный дом. В Славянске повреждены 14 частных домов и автомобиль. В Приволье Черкасской громады повреждена инфраструктура.
В Константиновке вражеский FPV-дрон ранил гражданское лицо.
По Дружковке россияне били бомбой "КАБ-250", дронами - повредили 2 частных дома и котельную.
Славянск атаковали пять беспилотников, в частности "Молния-2" и "Гранат-4", - сообщил начальник Славянской ГВА Вадим Лях.
"Повреждены частные дома, административное здание, техника, автомобили. К счастью, обошлось без пострадавших", - говорится в сообщении.
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