Сутки на Донетчине: зафиксировано 1 127 ударов, один человек ранен. ФОТОрепортаж

В Покровском, Краматорском и Константиновском районах повреждены многоэтажные дома, частные дома и инфраструктура. В Константиновке FPV-дрон ранил гражданское лицо, в Дружковке пострадали котельная и дома.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили начальник ОВА Вадим Филашкин и полиция области.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Покровский район

В Новотроицком и Торецком Шаховской громады повреждены по 2 дома.

Краматорский район

В Лимане поврежден многоэтажный дом. В Славянске повреждены 14 частных домов и автомобиль. В Приволье Черкасской громады повреждена инфраструктура.

В Константиновке вражеский FPV-дрон ранил гражданское лицо.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Силы обороны восстановили положение в Купянске. РФ продвигается в Донецкой области, - DeepState. КАРТА

По Дружковке россияне били бомбой "КАБ-250", дронами - повредили 2 частных дома и котельную.

Славянск атаковали пять беспилотников, в частности "Молния-2" и "Гранат-4", - сообщил начальник Славянской ГВА Вадим Лях.

"Повреждены частные дома, административное здание, техника, автомобили. К счастью, обошлось без пострадавших", - говорится в сообщении.















