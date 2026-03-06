Доба на Донеччині: зафіксовано 1127 ударів, одна людина поранена. ФОТОрепортаж

У Покровському, Краматорському та Костянтинівському районах пошкоджено багатоповерхівки, приватні будинки та інфраструктуру. В Костянтинівці FPV-дрон поранив цивільну особу, в Дружківці постраждала котельня та будинки.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили начальник ОВА Вадим Філашкін та у поліції області.

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Покровський район

У Новотроїцькому та Торецькому Шахівської громади пошкоджено по 2 будинки.

Краматорський район

У Лимані пошкоджено багатоповерхівку. У Слов'янську пошкоджено 14 приватних будинків і автівку. У Привіллі Черкаської громади пошкоджено інфраструктуру.

У Костянтинівці ворожий FPV-дрон поранив цивільну особу.

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По Дружківці росіяни били бомбою"КАБ-250", дронами – пошкодили 2 приватні будинки й котельню.

Слов’янськ атакували п’ять безпілотників, зокрема "Молнія-2" і "Гранат-4", - повідомив начальник Слов’янської МВА Вадим Лях.

"Пошкоджені приватні будинки, адміністративна споруда, техніка, автомобілі. На щастя, обійшлося без постраждалих", - йдеться в повідомленні.















