Війська РФ обстріляли 2 райони Донеччини: загинула людина, троє поранених. ФОТОрепортаж

Минулої доби, 8 березня 2026 року, війська РФ інтенсивно обстрілювали 2 райони Донецької області.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Донецької ОВА Вадим Філашкін, інформує Цензор.НЕТ.

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Краматорський район

Як зазначається, у Миколаївці пошкоджено 4 багатоповерхівки, 2 приватні будинки, адмінбудівлю, газогін і лінію електропередач. У Слов'янську пошкоджено 8 приватних будинків. У Шабельківці Краматорської громади загинула людина. У Сергіївці Андріївської громади зруйновано авто. У Дружківці поранено 3 людини, пошкоджено багатоповерхівку і приватний будинок.

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Бахмутський район

За даними ОВА, у Різниківці Сіверської громади пошкоджено будинок.







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