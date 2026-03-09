Війська РФ обстріляли 2 райони Донеччини: загинула людина, троє поранених. ФОТОрепортаж
Минулої доби, 8 березня 2026 року, війська РФ інтенсивно обстрілювали 2 райони Донецької області.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Донецької ОВА Вадим Філашкін, інформує Цензор.НЕТ.
Краматорський район
Як зазначається, у Миколаївці пошкоджено 4 багатоповерхівки, 2 приватні будинки, адмінбудівлю, газогін і лінію електропередач. У Слов'янську пошкоджено 8 приватних будинків. У Шабельківці Краматорської громади загинула людина. У Сергіївці Андріївської громади зруйновано авто. У Дружківці поранено 3 людини, пошкоджено багатоповерхівку і приватний будинок.
Бахмутський район
За даними ОВА, у Різниківці Сіверської громади пошкоджено будинок.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль