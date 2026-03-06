По материалам СБУ 15 лет тюрьмы получил агент ФСБ, готовивший покушение на офицеров ССО на Сумщине
По доказательной базе контрразведки и следователей Службы безопасности 15 лет тюремного заключения с конфискацией имущества получил агент ФСБ, задержанный в ноябре 2022 года на границе Сумской области.
Как установило расследование, он вместе с сообщником готовил диверсии против офицеров Сил спецопераций ВСУ, которые выполняли боевые задачи на северо-восточном направлении, сообщает Цензор.НЕТ.
Подробности
По материалам дела, злоумышленники пытались отследить места пребывания украинских воинов и маршруты их перемещения на территории региона.
Далее агент получил от ФСБ координаты тайника, из которого должен был забрать боевые гранаты и противотанковые мины для совершения диверсий.
Сотрудники СБУ сработали на опережение и задержали фигуранта в лесу возле тайника с боеприпасами.
Сейчас он получил тюремный приговор. По данным следствия, осужденным является завербованный ФСБ местный разнорабочий. В поле зрения российской спецслужбы он попал, когда публиковал прокремлевские комментарии в чатах Телеграм-каналов.
Впоследствии агент привлек к сотрудничеству своего знакомого, с которым они шпионили за украинскими воинами и выявляли места сосредоточения подразделений Сил обороны.
По материалам Службы безопасности суд признал агента виновным по двум статьям Уголовного кодекса Украины:
- государственная измена, совершенная в условиях военного положения;
- подготовка к совершению диверсии в условиях военного положения.
