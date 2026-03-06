За матеріалами СБУ 15 років тюрми отримав агент ФСБ, який готував замах на офіцерів ССО на Сумщині

За доказовою базою контррозвідки та слідчих Служби безпеки 15 років ув’язнення з конфіскацією майна отримав агент ФСБ, якого затримали у листопаді 2022 року на прикордонні Сумщини.

Як встановило розслідування, він разом зі спільником готував диверсії проти офіцерів Сил спецоперацій ЗСУ, які виконували бойові завдання на північно-східному напрямку, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Подробиці

За матеріалами справи, зловмисники намагалися відстежити місця перебування українських воїнів та маршрути їх переміщення на території регіону.

Далі агент отримав від ФСБ координати схрону, з якого мав забрати бойові гранати та протитанкові міни для вчинення диверсій.

Співробітники СБУ спрацювали на випередження і затримали фігуранта у лісі поблизу схрону з боєприпасами.

Наразі він отримав тюремний вирок. За даними слідства, засудженим є завербований ФСБ місцевий різноробочий. У поле зору російської спецслужби він потрапив, коли публікував прокремлівські коментарі у чатах Телеграм-каналів.

Згодом агент залучив до співпраці свого знайомого, з яким вони шпигували за українськими воїнами і виявляли місця зосередження підрозділів Сил оборони.

За матеріалами Служби безпеки суд визнав агента винним за двома статтями Кримінального кодексу України:

державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану;

готування до вчинення диверсії в умовах воєнного стану.

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