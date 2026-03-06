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Новини Катування полонених у в’язницях РФ Воєнні злочини російських окупантів
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СБУ заочно повідомила про підозру російському тюремнику, який катував українських полонених

СБУ заочно повідомила про підозру російському тюремнику

Служба безпеки та Національна поліція задокументували воєнні злочини ще одного рашиста, який катував полонених українських воїнів.

За матеріалами справи, зловмисником є громадянин РФ Руслан Холтобін – інспектор "виправної колонії № 10" у Республіці Мордовія, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Як встановило розслідування, у період з лютого 2023 року до жовтня 2025 року фігурант брав участь у тортурах над українськими військовополоненими, яких незаконно ув’язнювали до російської тюрми.

Задокументовано, як Холтобін під час ранкових та вечірніх обходів тюремних камер та карцеру бив електричним струмом та гумовим кийком по різних частинах тіла потерпілих.

Крім того, рашист регулярно бив полонених ногами, чинив на них психологічний тиск та залишав протягом тривалого часу без їжі та води.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки заочно повідомили Холтобіну про підозру у воєнних злочинах.

Незважаючи на те, що зловмисник перебуває на території країни-агресора, тривають комплексні заходи, щоб знайти його і притягнути до відповідальності.

Розслідування проводили за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.

Також читайте: У Дніпрі викрито схему дезертирства: серед підозрюваних - екскомандир військової частини та адвокат. ФОТОрепортаж

Автор: 

Нацполіція (15755) катування (706) СБУ (13954) Офіс Генпрокурора (3923)
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який високоінтелектуальний вигляд у нього!виродок серед виродків!
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06.03.2026 13:25 Відповісти
Херня якась, от якби найшли його голову із застиглою гримасою вічного жаху окремо від залишків тіла тоді да
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06.03.2026 13:30 Відповісти
недоістота .. виродок .., це загальний стан путінських рабів... всі вони кончені .. цих кончених виховували в сімях нелюдів кцпських і у них радість катувати людей
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06.03.2026 13:35 Відповісти
Катюга з дитячим виразом обличчя.
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06.03.2026 13:38 Відповісти
Вертухай?
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06.03.2026 15:17 Відповісти
Оце ЧМО рашистське Нехай виродок вже заказує катафалк, скоро піде на концерт кобздона Дуже скоро
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06.03.2026 15:23 Відповісти
 
 