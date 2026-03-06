СБУ заочно повідомила про підозру російському тюремнику, який катував українських полонених

Служба безпеки та Національна поліція задокументували воєнні злочини ще одного рашиста, який катував полонених українських воїнів.

За матеріалами справи, зловмисником є громадянин РФ Руслан Холтобін – інспектор "виправної колонії № 10" у Республіці Мордовія, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Як встановило розслідування, у період з лютого 2023 року до жовтня 2025 року фігурант брав участь у тортурах над українськими військовополоненими, яких незаконно ув’язнювали до російської тюрми.

Задокументовано, як Холтобін під час ранкових та вечірніх обходів тюремних камер та карцеру бив електричним струмом та гумовим кийком по різних частинах тіла потерпілих.

Крім того, рашист регулярно бив полонених ногами, чинив на них психологічний тиск та залишав протягом тривалого часу без їжі та води.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки заочно повідомили Холтобіну про підозру у воєнних злочинах.

Незважаючи на те, що зловмисник перебуває на території країни-агресора, тривають комплексні заходи, щоб знайти його і притягнути до відповідальності.

Розслідування проводили за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.

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