УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11608 відвідувачів онлайн
Новини Фото
1 865 10

У Дніпрі викрито схему дезертирства: серед підозрюваних - екскомандир військової частини та адвокат. ФОТОрепортаж

За процесуального керівництва Дніпровської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону вісьмом особам повідомлено про підозру в організації схеми сприяння дезертирству військовослужбовців.

Серед підозрюваних - колишній командир військової частини, адвокат, військовослужбовець та інші цивільні особи, повідомляє Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Що відомо?

За даними слідства, учасники групи шукали військових, готових самовільно залишити службу, та організовували їхнє незаконне вивезення з місць дислокації частин або медичних закладів.

Вартість таких "послуг" становила від 4 до 15 тисяч доларів США.

Військових вивозили цивільними автомобілями до Дніпра, де вони переховувалися та не поверталися до служби. Під час проїзду блокпостів використовували посвідчення неіснуючої громадської організації.

Частина військовослужбовців або їхніх знайомих зверталася до адвоката за консультаціями щодо уникнення служби, після чого отримувала контакти осіб, які могли організувати незаконне вивезення. В інших випадках військові самі знаходили так званих "перевізників".

Правоохоронці задокументували понад 18 епізодів протиправної діяльності у Дніпропетровській, Житомирській, Львівській та Київській областях.

У лютому 2026 року також затримано військовослужбовців, які скористалися цією схемою, - їм повідомлено про підозру.

Під час обшуків вилучено техніку, банківські картки, документи, чорнові записи, грошові кошти та автомобілі Lexus LX, Lexus RX, BMW, Porsche, Mercedes і Mercedes-Benz.

Наразі всім вісьмом підозрюваним обрано запобіжний захід - тримання під вартою.

ОП
ОП
ОП
ОП
ОП

Також читайте: Понад 30 млн. грн втрат на пальному для ЗСУ: висунуто підозри посадовцям МОУ, Генштабу та начальнику КЕЧ. ФОТОрепортаж

Автор: 

Дніпро (3568) СБУ (13954) дезертирство (321) Офіс Генпрокурора (3923) Дніпропетровська область (5125) Дніпровський район (420)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+8
Це викрадення людини за міжнародним правом і карається законом.
показати весь коментар
06.03.2026 12:50 Відповісти
+6
Вопрос: можно ли считать дезертиром человека, которого силой закинули в бус и под конвоем отправили в учебку?
показати весь коментар
06.03.2026 12:48 Відповісти
+6
Ця наволоч, що ховається, якщо зайде рашка, засуне язики в сраку і в перший рядах піде кацапам служити. Розбалував Гундоса нікчема ухилянтів, одні 5 рік служать іншим зняв кримінальну відповідальність.
показати весь коментар
06.03.2026 13:43 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вопрос: можно ли считать дезертиром человека, которого силой закинули в бус и под конвоем отправили в учебку?
показати весь коментар
06.03.2026 12:48 Відповісти
Це викрадення людини за міжнародним правом і карається законом.
показати весь коментар
06.03.2026 12:50 Відповісти
Идёт война. Служить должны все. Попробовали бы при Сталине ухельнуться. Пуля в лоб на месте. Вся семья- в Сибирь. Но разница в том что тогда воевали все. Даже дети вождей.
показати весь коментар
06.03.2026 12:51 Відповісти
Служити повинні всі, окрім єрмакокулеборезнікових!
показати весь коментар
06.03.2026 13:10 Відповісти
Немає такого поняття,за всє.
показати весь коментар
06.03.2026 13:15 Відповісти
Ну да, ну да - "Сталина на вас нет!"
Внучок НКВД-ника?
показати весь коментар
06.03.2026 13:53 Відповісти
Дядя, вы дурак? Хотя-зачем я спрашиваю, если всё очевидно
показати весь коментар
06.03.2026 15:10 Відповісти
Как там пердючка пела?"ой не будем горювати-будем ухиляти!""кстати, а где сама Верка?
показати весь коментар
06.03.2026 12:54 Відповісти
Ця наволоч, що ховається, якщо зайде рашка, засуне язики в сраку і в перший рядах піде кацапам служити. Розбалував Гундоса нікчема ухилянтів, одні 5 рік служать іншим зняв кримінальну відповідальність.
показати весь коментар
06.03.2026 13:43 Відповісти
Що ж, збулась їх мрія - тепер іх точно не візьмуть до армії
показати весь коментар
06.03.2026 13:44 Відповісти
 
 