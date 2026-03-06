У Дніпрі викрито схему дезертирства: серед підозрюваних - екскомандир військової частини та адвокат. ФОТОрепортаж

За процесуального керівництва Дніпровської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону вісьмом особам повідомлено про підозру в організації схеми сприяння дезертирству військовослужбовців.

Серед підозрюваних - колишній командир військової частини, адвокат, військовослужбовець та інші цивільні особи, повідомляє Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Що відомо?

За даними слідства, учасники групи шукали військових, готових самовільно залишити службу, та організовували їхнє незаконне вивезення з місць дислокації частин або медичних закладів.

Вартість таких "послуг" становила від 4 до 15 тисяч доларів США.

Військових вивозили цивільними автомобілями до Дніпра, де вони переховувалися та не поверталися до служби. Під час проїзду блокпостів використовували посвідчення неіснуючої громадської організації.

Частина військовослужбовців або їхніх знайомих зверталася до адвоката за консультаціями щодо уникнення служби, після чого отримувала контакти осіб, які могли організувати незаконне вивезення. В інших випадках військові самі знаходили так званих "перевізників".

Правоохоронці задокументували понад 18 епізодів протиправної діяльності у Дніпропетровській, Житомирській, Львівській та Київській областях.

У лютому 2026 року також затримано військовослужбовців, які скористалися цією схемою, - їм повідомлено про підозру.

Під час обшуків вилучено техніку, банківські картки, документи, чорнові записи, грошові кошти та автомобілі Lexus LX, Lexus RX, BMW, Porsche, Mercedes і Mercedes-Benz.

Наразі всім вісьмом підозрюваним обрано запобіжний захід - тримання під вартою.











Також читайте: Понад 30 млн. грн втрат на пальному для ЗСУ: висунуто підозри посадовцям МОУ, Генштабу та начальнику КЕЧ. ФОТОрепортаж