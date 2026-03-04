Понад 30 млн грн втрат на пальному для ЗСУ: висунуто підозри посадовцям МОУ, Генштабу та начальнику КЕЧ. ФОТОрепортаж

У межах реалізації програми "Нечесні закупівлі" правоохоронці викрили схеми привласнення та переплати за пальне для Збройних Сил України, що спричинили державі понад 30 мільйонів гривень збитків.

На Миколаївщині, за даними слідства, посадовці оборонного сектору організували схему привласнення бензину та дизельного пального через підроблені документи і штучно сформовану потребу, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Підозри повідомлено чотирьом особам за організацію привласнення військового майна в умовах воєнного стану та службове підроблення.

Серед підозрюваних: колишні начальники підрозділів Міністерства оборони України та Генерального штабу ЗСУ, начальник служби пально-мастильних матеріалів військової частини та начальник пункту заправки пальним.

Слідством встановлено, що у 2022–2025 роках учасники групи вносили завідомо недостовірні відомості до планів забезпечення бойової підготовки військової частини, яка фактично не проводилася. На підставі цих документів безпідставно виділялися паливно-мастильні матеріали, які оприбутковувалися лише формально.

Для прикриття протиправної діяльності складалися фіктивні накладні та донесення про рух майна. Надалі пальне незаконно збували третім особам, а отримані кошти розподіляли між учасниками схеми.

Унаслідок таких дій було привласнено майже 133 тонни бензину та понад 364 тонни дизельного пального на загальну суму близько 22 мільйонів гривень.

Посадовців Міноборони та Генерального штабу затримано. Матеріали щодо ще одного учасника виділено в окреме провадження. Підозрюваним обрано запобіжні заходи.

Окремо на Житомирщині повідомлено про підозру начальнику квартирно-експлуатаційної частини району.

За даними слідства, у 2024–2025 роках під час укладення та виконання договорів на постачання мазуту для військових частин посадовець не забезпечив належного контролю за застосуванням законодавства щодо оподаткування оборонних закупівель. Попри встановлену нульову ставку ПДВ, оплата здійснювалася із включенням 20% податку, що призвело до безпідставного перерахування 8,3 мільйона гривень, які мали бути спрямовані на потреби оборони. Щодо підозрюваного застосовано запобіжний захід.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 8 років.

Що відомо?

Загалом упродовж 2026 року за процесуального керівництва спеціалізованих прокуратур у сфері оборони у 29 кримінальних провадженнях повідомлено про підозру 54 особам за фактами зловживання службовим становищем або недбалого ставлення до службових обов’язків під час закупівель для Сил оборони України.

Загальна сума встановлених збитків становить 3 млрд 431 млн 702 тис. грн.

Досудове розслідування у цих провадженнях триває, правоохоронці встановлюють усіх причетних осіб та вживають заходів для відшкодування завданих державі збитків.







