Более 30 млн грн потерь на топливе для ВСУ: выдвинуты подозрения должностным лицам МОУ, Генштаба и начальнику КЭЧ. ФОТОрепортаж

В рамках реализации программы "Нечесні закупки" правоохранители раскрыли схемы присвоения и переплаты за топливо для Вооруженных Сил Украины, которые нанесли государству ущерб в размере более 30 миллионов гривен.

В Николаевской области, по данным следствия, чиновники оборонного сектора организовали схему присвоения бензина и дизельного топлива через поддельные документы и искусственно сформированную потребность, сообщает Цензор.НЕТ.

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Подозрения сообщены четырем лицам за организацию присвоения военного имущества в условиях военного положения и служебный подлог.

Среди подозреваемых - бывшие начальники подразделений Министерства обороны Украины и Генерального штаба ВСУ, начальник службы горюче-смазочных материалов воинской части и начальник пункта заправки топливом.

Следствием установлено, что в 2022–2025 годах участники группы вносили заведомо недостоверные сведения в планы обеспечения боевой подготовки воинской части, которая фактически не проводилась. На основании этих документов безосновательно выделялись горюче-смазочные материалы, которые оприходовывались лишь формально.

Для прикрытия противоправной деятельности составлялись фиктивные накладные и донесения о движении имущества. В дальнейшем топливо незаконно сбывали третьим лицам, а полученные средства распределяли между участниками схемы.

В результате таких действий было присвоено почти 133 тонны бензина и более 364 тонны дизельного топлива на общую сумму около 22 миллионов гривен.

Должностные лица Минобороны и Генерального штаба задержаны. Материалы в отношении еще одного участника выделены в отдельное производство. Подозреваемым избраны меры пресечения.

Отдельно в Житомирской области сообщено о подозрении начальнику квартирно-эксплуатационной части района.

По данным следствия, в 2024-2025 годах при заключении и исполнении договоров на поставку мазута для воинских частей чиновник не обеспечил надлежащего контроля за применением законодательства о налогообложении оборонных закупок. Несмотря на установленную нулевую ставку НДС, оплата осуществлялась с включением 20% налога, что привело к безосновательному перечислению 8,3 миллиона гривен, которые должны были быть направлены на нужды обороны. В отношении подозреваемого применена мера пресечения.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 8 лет.

Что известно?

В целом в течение 2026 года под процессуальным руководством специализированных прокуратур в сфере обороны в 29 уголовных производствах сообщено о подозрении 54 лицам по фактам злоупотребления служебным положением или халатного отношения к служебным обязанностям при закупках для Сил обороны Украины.

Общая сумма установленных убытков составляет 3 млрд 431 млн 702 тыс. грн.

Досудебное расследование в этих производствах продолжается, правоохранители устанавливают всех причастных лиц и принимают меры для возмещения причиненного государству ущерба.







