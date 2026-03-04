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Новости Фото Поставки топлива в ВСУ
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Более 30 млн грн потерь на топливе для ВСУ: выдвинуты подозрения должностным лицам МОУ, Генштаба и начальнику КЭЧ. ФОТОрепортаж

В рамках реализации программы "Нечесні закупки" правоохранители раскрыли схемы присвоения и переплаты за топливо для Вооруженных Сил Украины, которые нанесли государству ущерб в размере более 30 миллионов гривен.

В Николаевской области, по данным следствия, чиновники оборонного сектора организовали схему присвоения бензина и дизельного топлива через поддельные документы и искусственно сформированную потребность, сообщает Цензор.НЕТ.

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Подробности

Подозрения сообщены четырем лицам за организацию присвоения военного имущества в условиях военного положения и служебный подлог.

Среди подозреваемых - бывшие начальники подразделений Министерства обороны Украины и Генерального штаба ВСУ, начальник службы горюче-смазочных материалов воинской части и начальник пункта заправки топливом.

Следствием установлено, что в 2022–2025 годах участники группы вносили заведомо недостоверные сведения в планы обеспечения боевой подготовки воинской части, которая фактически не проводилась. На основании этих документов безосновательно выделялись горюче-смазочные материалы, которые оприходовывались лишь формально.

Для прикрытия противоправной деятельности составлялись фиктивные накладные и донесения о движении имущества. В дальнейшем топливо незаконно сбывали третьим лицам, а полученные средства распределяли между участниками схемы.

В результате таких действий было присвоено почти 133 тонны бензина и более 364 тонны дизельного топлива на общую сумму около 22 миллионов гривен.

Должностные лица Минобороны и Генерального штаба задержаны. Материалы в отношении еще одного участника выделены в отдельное производство. Подозреваемым избраны меры пресечения.

Отдельно в Житомирской области сообщено о подозрении начальнику квартирно-эксплуатационной части района.

По данным следствия, в 2024-2025 годах при заключении и исполнении договоров на поставку мазута для воинских частей чиновник не обеспечил надлежащего контроля за применением законодательства о налогообложении оборонных закупок. Несмотря на установленную нулевую ставку НДС, оплата осуществлялась с включением 20% налога, что привело к безосновательному перечислению 8,3 миллиона гривен, которые должны были быть направлены на нужды обороны. В отношении подозреваемого применена мера пресечения.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 8 лет.

Что известно?

  • В целом в течение 2026 года под процессуальным руководством специализированных прокуратур в сфере обороны в 29 уголовных производствах сообщено о подозрении 54 лицам по фактам злоупотребления служебным положением или халатного отношения к служебным обязанностям при закупках для Сил обороны Украины.
  • Общая сумма установленных убытков составляет 3 млрд 431 млн 702 тыс. грн.
  • Досудебное расследование в этих производствах продолжается, правоохранители устанавливают всех причастных лиц и принимают меры для возмещения причиненного государству ущерба.

суд
суд
суд
суд

Автор: 

Генштаб ВС (8159) Минобороны (9652) ВСУ (7796) хищения (239) Офис Генпрокурора (3140)
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"зелених лихвар" збирався в ЄС,.грабуючи країну на любій дурниці
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04.03.2026 14:42 Ответить
щоб ви зепаскудь на шибениці висіли на чолі з ЗЕлідором
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04.03.2026 15:05 Ответить
кому війна, а кому усе до власної кишені
підари
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04.03.2026 14:45 Ответить
За мародерство під час війни завжди і скрізь карали однаково !
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04.03.2026 14:45 Ответить
рєзніков посміхається щиро, згадуючи яйця по 17, а міндіч та цукерман тупо ржуть
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04.03.2026 15:23 Ответить
***** собі кабінети. А ад'ютантів в формі козачків, ще не ввели в штат частини?
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04.03.2026 14:49 Ответить
30 млн - це лише 3 майори (11 млн) ...
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04.03.2026 14:51 Ответить
Не пора вже посилювати санкції за злочини здійсненні під час військового стану? І ні яких угод зі слідчими,прокурорами.Ексголова ДПСУ переправляв цигарки через кордон,мільйони поклав в кишеню а тепер мобілізувався і що на цьому кримінальне переслідування закінчилось?
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04.03.2026 17:47 Ответить
 
 