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В Днепре раскрыта схема дезертирства: среди подозреваемых - бывший командир воинской части и адвокат. ФОТОрепортаж

Под процессуальным руководством Днепровской специализированной прокуратуры в сфере обороны Восточного региона восьми лицам сообщено о подозрении в организации схемы содействия дезертирству военнослужащих.

Среди подозреваемых - бывший командир воинской части, адвокат, военнослужащий и другие гражданские лица, сообщает Цензор.НЕТ.

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Что известно?

По данным следствия, участники группы искали военных, готовых самовольно покинуть службу, и организовывали их незаконный вывоз из мест дислокации частей или медицинских учреждений.

Стоимость таких "услуг" составляла от 4 до 15 тысяч долларов США.

Военных вывозили на гражданских автомобилях в Днепр, где они скрывались и не возвращались на службу. При проезде блокпостов использовали удостоверения несуществующей общественной организации.

Часть военнослужащих или их знакомых обращалась к адвокату за консультациями по вопросам уклонения от службы, после чего получала контакты лиц, которые могли организовать незаконный вывоз. В других случаях военные сами находили так называемых "перевозчиков".

Правоохранители задокументировали более 18 эпизодов противоправной деятельности в Днепропетровской, Житомирской, Львовской и Киевской областях.

В феврале 2026 года также задержаны военнослужащие, воспользовавшиеся этой схемой - им сообщено о подозрении.

Во время обысков изъято оборудование, банковские карты, документы, черновые записи, денежные средства и автомобили Lexus LX, Lexus RX, BMW, Porsche, Mercedes и Mercedes-Benz.

В настоящее время всем восьми подозреваемым избрана мера пресечения - содержание под стражей.

ОП
ОП
ОП
ОП
ОП

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Автор: 

Днепр (4642) СБУ (20759) дезертирство (356) Офис Генпрокурора (3145) Днепропетровская область (5306) Днепровский район (411)
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Топ комментарии
+8
Це викрадення людини за міжнародним правом і карається законом.
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06.03.2026 12:50 Ответить
+6
Вопрос: можно ли считать дезертиром человека, которого силой закинули в бус и под конвоем отправили в учебку?
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06.03.2026 12:48 Ответить
+6
Ця наволоч, що ховається, якщо зайде рашка, засуне язики в сраку і в перший рядах піде кацапам служити. Розбалував Гундоса нікчема ухилянтів, одні 5 рік служать іншим зняв кримінальну відповідальність.
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06.03.2026 13:43 Ответить
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Вопрос: можно ли считать дезертиром человека, которого силой закинули в бус и под конвоем отправили в учебку?
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06.03.2026 12:48 Ответить
Це викрадення людини за міжнародним правом і карається законом.
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06.03.2026 12:50 Ответить
Идёт война. Служить должны все. Попробовали бы при Сталине ухельнуться. Пуля в лоб на месте. Вся семья- в Сибирь. Но разница в том что тогда воевали все. Даже дети вождей.
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06.03.2026 12:51 Ответить
Служити повинні всі, окрім єрмакокулеборезнікових!
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06.03.2026 13:10 Ответить
Немає такого поняття,за всє.
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06.03.2026 13:15 Ответить
Ну да, ну да - "Сталина на вас нет!"
Внучок НКВД-ника?
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06.03.2026 13:53 Ответить
Дядя, вы дурак? Хотя-зачем я спрашиваю, если всё очевидно
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06.03.2026 15:10 Ответить
Как там пердючка пела?"ой не будем горювати-будем ухиляти!""кстати, а где сама Верка?
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06.03.2026 12:54 Ответить
Ця наволоч, що ховається, якщо зайде рашка, засуне язики в сраку і в перший рядах піде кацапам служити. Розбалував Гундоса нікчема ухилянтів, одні 5 рік служать іншим зняв кримінальну відповідальність.
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06.03.2026 13:43 Ответить
Що ж, збулась їх мрія - тепер іх точно не візьмуть до армії
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06.03.2026 13:44 Ответить
 
 