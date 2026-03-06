В Днепре раскрыта схема дезертирства: среди подозреваемых - бывший командир воинской части и адвокат. ФОТОрепортаж

Под процессуальным руководством Днепровской специализированной прокуратуры в сфере обороны Восточного региона восьми лицам сообщено о подозрении в организации схемы содействия дезертирству военнослужащих.

Среди подозреваемых - бывший командир воинской части, адвокат, военнослужащий и другие гражданские лица, сообщает Цензор.НЕТ.

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Что известно?

По данным следствия, участники группы искали военных, готовых самовольно покинуть службу, и организовывали их незаконный вывоз из мест дислокации частей или медицинских учреждений.

Стоимость таких "услуг" составляла от 4 до 15 тысяч долларов США.

Военных вывозили на гражданских автомобилях в Днепр, где они скрывались и не возвращались на службу. При проезде блокпостов использовали удостоверения несуществующей общественной организации.

Часть военнослужащих или их знакомых обращалась к адвокату за консультациями по вопросам уклонения от службы, после чего получала контакты лиц, которые могли организовать незаконный вывоз. В других случаях военные сами находили так называемых "перевозчиков".

Правоохранители задокументировали более 18 эпизодов противоправной деятельности в Днепропетровской, Житомирской, Львовской и Киевской областях.

В феврале 2026 года также задержаны военнослужащие, воспользовавшиеся этой схемой - им сообщено о подозрении.

Во время обысков изъято оборудование, банковские карты, документы, черновые записи, денежные средства и автомобили Lexus LX, Lexus RX, BMW, Porsche, Mercedes и Mercedes-Benz.

В настоящее время всем восьми подозреваемым избрана мера пресечения - содержание под стражей.











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