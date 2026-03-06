РУС
СБУ заочно сообщила о подозрении российскому тюремщику, который пытал украинских пленных

СБУ заочно сообщила о подозрении российскому тюремщику

Служба безопасности и Национальная полиция задокументировали военные преступления еще одного рашиста, который пытал пленных украинских воинов.

По материалам дела, злоумышленником является гражданин РФ Руслан Холтобин – инспектор "исправительной колонии № 10" в Республике Мордовия, сообщает Цензор.НЕТ.

Как установило расследование, в период с февраля 2023 года по октябрь 2025 года фигурант участвовал в пытках украинских военнопленных, которых незаконно заключили в российскую тюрьму.

Задокументировано, как Холтобин во время утренних и вечерних обходов тюремных камер и карцера бил электрическим током и резиновым дубинкой по разным частям тела потерпевших.

Кроме того, рашист регулярно избивал пленных ногами, оказывал на них психологическое давление и оставлял в течение длительного времени без еды и воды.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности заочно сообщили Холтобину о подозрении в военных преступлениях.

Несмотря на то, что злоумышленник находится на территории страны-агрессора, продолжаются комплексные меры, чтобы найти его и привлечь к ответственности.

Расследование проводилось под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора.

Читайте также: В Днепре раскрыта схема дезертирства: среди подозреваемых - бывший командир воинской части и адвокат. ФОТОрепортаж

Нацполиция (1801) пытки (199) СБУ (2860) Офис Генпрокурора (1232)
який високоінтелектуальний вигляд у нього!виродок серед виродків!
06.03.2026 13:25 Ответить
Херня якась, от якби найшли його голову із застиглою гримасою вічного жаху окремо від залишків тіла тоді да
06.03.2026 13:30 Ответить
недоістота .. виродок .., це загальний стан путінських рабів... всі вони кончені .. цих кончених виховували в сімях нелюдів кцпських і у них радість катувати людей
06.03.2026 13:35 Ответить
Катюга з дитячим виразом обличчя.
06.03.2026 13:38 Ответить
 
 