Служба безопасности и Национальная полиция задокументировали военные преступления еще одного рашиста, который пытал пленных украинских воинов.

По материалам дела, злоумышленником является гражданин РФ Руслан Холтобин – инспектор "исправительной колонии № 10" в Республике Мордовия, сообщает Цензор.НЕТ.

Подробности

Как установило расследование, в период с февраля 2023 года по октябрь 2025 года фигурант участвовал в пытках украинских военнопленных, которых незаконно заключили в российскую тюрьму.

Задокументировано, как Холтобин во время утренних и вечерних обходов тюремных камер и карцера бил электрическим током и резиновым дубинкой по разным частям тела потерпевших.

Кроме того, рашист регулярно избивал пленных ногами, оказывал на них психологическое давление и оставлял в течение длительного времени без еды и воды.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности заочно сообщили Холтобину о подозрении в военных преступлениях.

Несмотря на то, что злоумышленник находится на территории страны-агрессора, продолжаются комплексные меры, чтобы найти его и привлечь к ответственности.

Расследование проводилось под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора.

