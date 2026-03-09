Прикордонники РУБпАК "Aquila" розгромили укриття та склад ПММ окупантів на Курському напрямку. ВIДЕО
Прикордонники РУБпАК "Aquila" бригади "Сталевий кордон" завдали ударів по позиціях російських військ на Північно-Слобожанському та Курському напрямках.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, у результаті роботи українських операторів безпілотників знищено щонайменше 8 ворожих укриттів.
Крім того, уражено польовий склад паливно-мастильних матеріалів, транспортний засіб та антену зв’язку противника.
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Яр Холодний
показати весь коментар10.03.2026 06:53 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
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