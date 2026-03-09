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Прикордонники РУБпАК "Aquila" розгромили укриття та склад ПММ окупантів на Курському напрямку. ВIДЕО

Прикордонники РУБпАК "Aquila" бригади "Сталевий кордон" завдали ударів по позиціях російських військ на Північно-Слобожанському та Курському напрямках.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, у результаті роботи українських операторів безпілотників знищено щонайменше 8 ворожих укриттів.

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Крім того, уражено польовий склад паливно-мастильних матеріалів, транспортний засіб та антену зв’язку противника.

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армія рф (21283) ДПСУ Держприкордонслужба (6759) прикордонники (1255) знищення (10354) дрони (8440)
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Дві двохсотлітрові бочки - це "польовий склад ПММ"? У молодості працював трактористом. У нас, у тракторній бригаді ДІЛЬНИЦІ колгоспу стояла цистерна 10 тон...
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10.03.2026 06:53 Відповісти
 
 