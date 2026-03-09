Дрон 127-ї бригади залишив рашиста без нижніх кінцівок на Куп’янському напрямку. ВIДЕО 18+

Оператори дронів 127-ї окремої важкої механізованої Харківської бригади влучили ударним БпЛА окупанту в ноги на Куп'янському напрямку.

Як повідомляє ЦензорНЕТ, поки рашист відвернувся український пілот одразу скористався моментом та уразив рашиста.

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В результаті на кадрах видно, як нижні кінцівки загарбника розлітаються в різні сторони.

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