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Дрон 127-ї бригади залишив рашиста без нижніх кінцівок на Куп’янському напрямку. ВIДЕО 18+
Оператори дронів 127-ї окремої важкої механізованої Харківської бригади влучили ударним БпЛА окупанту в ноги на Куп'янському напрямку.
Як повідомляє ЦензорНЕТ, поки рашист відвернувся український пілот одразу скористався моментом та уразив рашиста.
В результаті на кадрах видно, як нижні кінцівки загарбника розлітаються в різні сторони.
Увага! Не рекомендовано до перегляду особам із нестійкою психікою!
Топ коментарі
+10 Ivan Pogorelov
показати весь коментар09.03.2026 18:29 Відповісти Посилання
+10 Степан Лукашёв
показати весь коментар09.03.2026 18:52 Відповісти Посилання
+7 Яр Холодний
показати весь коментар09.03.2026 19:01 Відповісти Посилання
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