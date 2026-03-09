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Дрон 127-ї бригади залишив рашиста без нижніх кінцівок на Куп’янському напрямку. ВIДЕО 18+

Оператори дронів 127-ї окремої важкої механізованої Харківської бригади влучили ударним БпЛА окупанту в ноги на Куп'янському напрямку.

Як повідомляє ЦензорНЕТ, поки рашист відвернувся український пілот одразу скористався моментом та уразив рашиста.

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В результаті на кадрах видно, як нижні кінцівки загарбника розлітаються в різні сторони.

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Увага! Не рекомендовано до перегляду особам із нестійкою психікою!

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Автор: 

армія рф (21275) знищення (10348) ЗСУ (8830) дрони (8440) Харківська область (2835) Куп’янський район (752) Куп’янськ (1121)
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Топ коментарі
+10
Тепер кацапи скажуть, що це русская земля, бо на ній побувала нога русского солдата
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09.03.2026 18:29 Відповісти
+10
Цікаво, ше встигне на паралімпіаду?
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09.03.2026 18:52 Відповісти
+7
Не прибіжить... Бо це не тільки "літературний герой", але і "фейковий"... Бо насправді він не "Айболить", а "Дулітл"... І написав цей вірш не "русскаязичний єврей", Чуковський, а англійський автор...
"Жили-были в России три друга, и учились в мединституте. Айболит учился на хирурга, Айнунах - на психиатра, а Айдапох - на патологоанатома... Когда к власти пришёл Путин, Айболит эмигрировал, чтобы не учавствовать в войнах. Айдапох и Айнунах остались в России. Поэтому в России так много сумасшедших, и трупов...".
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09.03.2026 19:01 Відповісти
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09.03.2026 18:23 Відповісти
Мабуть вважав себе зробленим з каміння... Повірив в себе
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09.03.2026 18:23 Відповісти
Маяковський казав, що русскіє люді це гвозді.
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09.03.2026 18:30 Відповісти
не русскiє, а радянські.
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09.03.2026 18:33 Відповісти
Ради - це законодавчий орган. Те ж саме, що Парламент. На росіі були парламентські люди, парламентська армія...?
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09.03.2026 18:38 Відповісти
Дуже нравицця
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09.03.2026 18:23 Відповісти
Тепер кацапи скажуть, що це русская земля, бо на ній побувала нога русского солдата
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09.03.2026 18:29 Відповісти
нєт ножєк - нет мультіков.
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09.03.2026 18:30 Відповісти
щас прибежит доктор айболит, пришьет орку новіе ножки..он опять побежит по дорожке
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09.03.2026 18:35 Відповісти
Нужна будит тоже пришить писюнчик и яички 🤣🤣🤣
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09.03.2026 18:51 Відповісти
Не прибіжить... Бо це не тільки "літературний герой", але і "фейковий"... Бо насправді він не "Айболить", а "Дулітл"... І написав цей вірш не "русскаязичний єврей", Чуковський, а англійський автор...
"Жили-были в России три друга, и учились в мединституте. Айболит учился на хирурга, Айнунах - на психиатра, а Айдапох - на патологоанатома... Когда к власти пришёл Путин, Айболит эмигрировал, чтобы не учавствовать в войнах. Айдапох и Айнунах остались в России. Поэтому в России так много сумасшедших, и трупов...".
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09.03.2026 19:01 Відповісти
Где осталась нога Ваньки- то Путінське.
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09.03.2026 18:35 Відповісти
Добрый доктар Айбалит, он пад деревам сидит!
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09.03.2026 18:42 Відповісти
На зоні.
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09.03.2026 22:13 Відповісти
Цікаво, ше встигне на паралімпіаду?
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09.03.2026 18:52 Відповісти
В нього і яєць нема.
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09.03.2026 19:14 Відповісти
Другими словами , порвали сраку кацапу.
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09.03.2026 19:16 Відповісти
А валянки целые...
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09.03.2026 19:26 Відповісти
Гойда! і щоб до 100 років дожив ..кращеб щеб одну руку мінус ну але ітак піде..хай побільше буде вних таких уШбанів скалічених, щоб максимальне навантаженя було на все..через таких.
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09.03.2026 19:28 Відповісти
Щастя і здоровля...🤭
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09.03.2026 20:02 Відповісти
тільки не марнувати другий дрон на добивання - як на похороні преферансиста: і так заї...сь вийшло
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09.03.2026 20:24 Відповісти
 
 