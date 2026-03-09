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Пілоти СБС уразили ЗРК "Тор" та навели HIMARS на РЕБ "Житель" окупантів. ВIДЕО
Пілоти Сил безпілотних систем у ніч на 8 березня уразили зенітний ракетний комплекс "Тор" та скоригували удар HIMARS по РЕБ Р-330Ж "Житель" противника на тимчасово окупованих територіях.
Як повідомляє ЦензорНЕТ, також завдано ударів безпілотниками FP-2 по російським складам БпЛА, ПММ та МТЗ.
Кадри бойової роботи українських захисників оприлюднено у соцмережах.
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Kristobal Juan
показати весь коментар09.03.2026 17:20 Відповісти Мені подобається 4 Посилання
Urs
показати весь коментар09.03.2026 18:05 Відповісти Мені подобається 4 Посилання
Randall Flag #387882
показати весь коментар09.03.2026 19:00 Відповісти Мені подобається 3 Посилання
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