Пілоти СБС уразили ЗРК "Тор" та навели HIMARS на РЕБ "Житель" окупантів. ВIДЕО

Пілоти Сил безпілотних систем у ніч на 8 березня уразили зенітний ракетний комплекс "Тор" та скоригували удар HIMARS по РЕБ Р-330Ж "Житель" противника на тимчасово окупованих територіях.

Як повідомляє ЦензорНЕТ, також завдано ударів безпілотниками FP-2 по російським складам БпЛА, ПММ та МТЗ.

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Кадри бойової роботи українських захисників оприлюднено у соцмережах.

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