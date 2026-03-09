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Пілоти СБС уразили ЗРК "Тор" та навели HIMARS на РЕБ "Житель" окупантів. ВIДЕО

Пілоти Сил безпілотних систем у ніч на 8 березня уразили зенітний ракетний комплекс "Тор" та скоригували удар HIMARS по РЕБ Р-330Ж "Житель" противника на тимчасово окупованих територіях.

Як повідомляє ЦензорНЕТ, також завдано ударів безпілотниками FP-2 по російським складам БпЛА, ПММ та МТЗ.

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Кадри бойової роботи українських захисників оприлюднено у соцмережах.

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Автор: 

армія рф (21275) знищення (10348) ЗСУ (8830) дрони (8440) HIMARS (323) ЗРК (291) РЕБ (253) Сили безпілотних систем (531)
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Чотко
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09.03.2026 17:20 Відповісти
ні дня у зведеннях без засобів ППО.
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09.03.2026 18:05 Відповісти
Шикарно. Просто насолода. Дивився б і дивився.
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09.03.2026 19:00 Відповісти
 
 