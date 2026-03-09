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Пилоты СБС поразили ЗРК "Тор" и навели HIMARS на РЭБ "Житель" оккупантов. ВИДЕО
Пилоты Сил беспилотных систем в ночь на 8 марта поразили зенитный ракетный комплекс "Тор" и скорректировали удар HIMARS по РЭБ Р-330Ж "Житель" противника на временно оккупированных территориях.
Как сообщает ЦензорНЕТ, также нанесены удары беспилотниками FP-2 по российским складам БПЛА, ПММ и МТЗ.
Кадры боевой работы украинских защитников обнародованы в соцсетях.
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Kristobal Juan
показать весь комментарий09.03.2026 17:20 Ответить Мне нравится 4 Ссылка
Urs
показать весь комментарий09.03.2026 18:05 Ответить Мне нравится 4 Ссылка
Randall Flag #387882
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