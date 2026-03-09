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Пилоты СБС поразили ЗРК "Тор" и навели HIMARS на РЭБ "Житель" оккупантов. ВИДЕО

Пилоты Сил беспилотных систем в ночь на 8 марта поразили зенитный ракетный комплекс "Тор" и скорректировали удар HIMARS по РЭБ Р-330Ж "Житель" противника на временно оккупированных территориях.

Как сообщает ЦензорНЕТ, также нанесены удары беспилотниками FP-2 по российским складам БПЛА, ПММ и МТЗ.

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Кадры боевой работы украинских защитников обнародованы в соцсетях.

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Автор: 

армия РФ (23057) уничтожение (10031) ВСУ (7826) дроны (7368) HIMARS (303) ЗРК (286) РЭБ (214) Силы беспилотных систем (525)
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Чотко
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09.03.2026 17:20 Ответить
ні дня у зведеннях без засобів ППО.
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09.03.2026 18:05 Ответить
Шикарно. Просто насолода. Дивився б і дивився.
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09.03.2026 19:00 Ответить
 
 