Пилоты СБС поразили ЗРК "Тор" и навели HIMARS на РЭБ "Житель" оккупантов. ВИДЕО

Пилоты Сил беспилотных систем в ночь на 8 марта поразили зенитный ракетный комплекс "Тор" и скорректировали удар HIMARS по РЭБ Р-330Ж "Житель" противника на временно оккупированных территориях.

Как сообщает ЦензорНЕТ, также нанесены удары беспилотниками FP-2 по российским складам БПЛА, ПММ и МТЗ.

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Кадры боевой работы украинских защитников обнародованы в соцсетях.

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