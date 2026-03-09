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Оккупанты разбились на квадроцикле при попытке избежать удара дрона. ВИДЕО

В сети обнародована видеозапись неудачной попытки оккупантов убежать от украинского FPV-дрона. Как сообщает Цензор.НЕТ, инцидент произошел на одном из участков фронта, где противник пытался использовать квадроцикл для быстрого перемещения.

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Детали события

  • Побег: На видео зафиксировано, как двое россиян на квадроцикле движутся на высокой скорости по асфальтированной дороге.

  • Потеря управления: При приближении украинского дрона водитель квадроцикла, вероятно, совершил резкий маневр, чтобы избежать поражения. В результате квадроцикл перевернулся.

  • Результат: Судя по характеру падения на большой скорости, оккупанты получили травмы, несовместимые с жизнью, еще до момента возможного попадания дрона.

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армия РФ (23057) ДТП (7626) уничтожение (10031) мотоцикл (119) дроны (7368)
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🎸"...абнажился срам і затичкі разлєтєлісь па кустам..."
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09.03.2026 16:24 Ответить
Навички, пусть тренируються еще.
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09.03.2026 16:42 Ответить
І кацапи здохли, і дрон заощадили.
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09.03.2026 17:07 Ответить
Що тільки ху....лята не зроблять щоби нам дрон заощадити
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09.03.2026 17:09 Ответить
Гонщик із до пекла
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09.03.2026 20:52 Ответить
 
 