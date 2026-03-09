Оккупанты разбились на квадроцикле при попытке избежать удара дрона. ВИДЕО

В сети обнародована видеозапись неудачной попытки оккупантов убежать от украинского FPV-дрона. Как сообщает Цензор.НЕТ, инцидент произошел на одном из участков фронта, где противник пытался использовать квадроцикл для быстрого перемещения.

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Детали события

Побег: На видео зафиксировано, как двое россиян на квадроцикле движутся на высокой скорости по асфальтированной дороге.

Потеря управления: При приближении украинского дрона водитель квадроцикла, вероятно, совершил резкий маневр, чтобы избежать поражения. В результате квадроцикл перевернулся.

Результат: Судя по характеру падения на большой скорости, оккупанты получили травмы, несовместимые с жизнью, еще до момента возможного попадания дрона.

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