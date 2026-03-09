Окупанти розбилися на квадроциклі, намагаючись уникнути удару дрона. ВIДЕО
У мережі оприлюднено відеозапис невдалої спроби окупантів втекти від українського FPV-дрона. Як повідомляє Цензор.НЕТ, інцидент стався на одній із ділянок фронту, де противник намагався використати квадроцикл для швидкого переміщення.
Деталі події
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Втеча: На відео зафіксовано, як двоє росіян на квадроциклі рухаються на високій швидкості асфальтованою дорогою.
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Втрата керування: При наближенні українського дрона водій квадроцикла, ймовірно, здійснив різкий маневр, щоб уникнути ураження. У результаті квадроцикл перекинувся.
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Результат: Судячи з характеру падіння на великій швидкості, окупанти дістали травми, несумісні з життям, ще до моменту можливого влучання дрона.
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