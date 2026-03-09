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Новини Відео
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Окупанти розбилися на квадроциклі, намагаючись уникнути удару дрона. ВIДЕО

У мережі оприлюднено відеозапис невдалої спроби окупантів втекти від українського FPV-дрона. Як повідомляє Цензор.НЕТ, інцидент стався на одній із ділянок фронту, де противник намагався використати квадроцикл для швидкого переміщення.

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Деталі події

  • Втеча: На відео зафіксовано, як двоє росіян на квадроциклі рухаються на високій швидкості асфальтованою дорогою.

  • Втрата керування: При наближенні українського дрона водій квадроцикла, ймовірно, здійснив різкий маневр, щоб уникнути ураження. У результаті квадроцикл перекинувся.

  • Результат: Судячи з характеру падіння на великій швидкості, окупанти дістали травми, несумісні з життям, ще до моменту можливого влучання дрона.

Також дивіться: Дрони-камікадзе знищили двох окупантів-мотоштурмовиків, які заплуталися у відпрацьованому оптоволокні. ВIДЕО

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армія рф (21275) ДТП (4530) знищення (10348) мотоцикл (131) дрони (8440)
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🎸"...абнажился срам і затичкі разлєтєлісь па кустам..."
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09.03.2026 16:24 Відповісти
Навички, пусть тренируються еще.
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09.03.2026 16:42 Відповісти
І кацапи здохли, і дрон заощадили.
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09.03.2026 17:07 Відповісти
Що тільки ху....лята не зроблять щоби нам дрон заощадити
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09.03.2026 17:09 Відповісти
Гонщик із до пекла
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09.03.2026 20:52 Відповісти
 
 