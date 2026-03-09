ССО уразили чотири РЛС в окупованому Криму та командний пункт РФ. ВIДЕО

У результаті серії високоточних ударів ССО ЗСУ знищили або пошкодили чотири радіолокаційні станції в Криму та командний пункт морської піхоти РФ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили Сили спеціальних операцій.

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В результаті знищено РЛС 5Н84А "Оборона-14", РЛС Небо-У та дві РЛС в радіпрозорому куполі в окупованій Євпаторії, а також елемент ворожого командного пункту в окупованій Зачатівці на Донеччині.

Радіопрозорий купол на РЛС дозволяє антені обертатися в будь-якому напрямку, приховуючи її орієнтацію.

Знищення ворожих РЛС суттєво підриває спроможності ворога виявляти та знищувати повітряні цілі.

ССО продовжують завдавати асиметричних дій з метою стратегічної знемоги ворога вести війну проти України.

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