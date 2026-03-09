УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11052 відвідувача онлайн
Новини Відео Знищення російської техніки
2 816 5

ССО уразили чотири РЛС в окупованому Криму та командний пункт РФ. ВIДЕО

У результаті серії високоточних ударів ССО ЗСУ знищили або пошкодили чотири радіолокаційні станції в Криму та командний пункт морської піхоти РФ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили Сили спеціальних операцій.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

В результаті знищено РЛС 5Н84А "Оборона-14", РЛС Небо-У та дві РЛС в радіпрозорому куполі в окупованій Євпаторії, а також елемент ворожого командного пункту в окупованій Зачатівці на Донеччині.

Радіопрозорий купол на РЛС дозволяє антені обертатися в будь-якому напрямку, приховуючи її орієнтацію.

Знищення ворожих РЛС суттєво підриває спроможності ворога виявляти та знищувати повітряні цілі.

ССО продовжують завдавати асиметричних дій з метою стратегічної знемоги ворога вести війну проти України.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У ВМС уточнили, що в Криму знищено одразу 3 "Панцирі" та уражено інфраструктуру аеродрому Кіровське. ВIДЕО

Автор: 

знищення (10348) ССО Сили спеціальних операцій (709)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Слава ЗСУ!
показати весь коментар
09.03.2026 12:39 Відповісти
Прекрасно. Але чому саме в Криму? Чому не на ЛБЗ чи поблизу? Якщо за принципом " де можем там і уражаєм", то це нераціональне використання обмежених ударних ресурсів з боку України. Склад БК в Донецьку ніяких питань не виникає. Справа нкобхідна і мегакорисна
показати весь коментар
09.03.2026 13:05 Відповісти
Це якраз навпаки, на ЛБЗ такі РЛС не ставлять, ці РЛС прикривають Новоросійськ і залишки флоту так званої рф, а також області болот в тому напрямку, "де можем там і уражаем" - ні, все розподілено, до ... ніхто не скаже.
показати весь коментар
09.03.2026 13:15 Відповісти
Ясно. Все воєнна тайна. Кому треба ті знають. "Будєм бамбіть маскву..." Очікуєм ракетних ударів по чм в новоросійську? Самі вірите в це?
показати весь коментар
09.03.2026 13:27 Відповісти
Як приємно бачити наслiдки роботи попереднiх дронiв на вiдео з наступних! 👍
показати весь коментар
09.03.2026 16:07 Відповісти
 
 