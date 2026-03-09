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Новини Знищення російської техніки
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У ВМС уточнили, що в Криму знищено одразу 3 "Панцирі" та уражено інфраструктуру аеродрому Кіровське. ВIДЕО

Підрозділи ВМС ЗС України у взаємодії з Силами спеціальних операцій ЗС України провели успішну операцію на території тимчасово окупованого Криму.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ВМС.

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Нові деталі

Як зазначається, внаслідок точних ударів українським захисникам вдалося уразити одразу три російські зенітні ракетно-гарматні комплекси "Панцирь-С1" та ліквідувати одну мобільну вогневу групу противника.

"Також силами і засобами ВМС у Новоозерному було успішно уражено російський швидкісний десантний катер проєкту 02510 "БК-16", - йдеться у повідомленні.

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Під ударом аеродром Кіровське

Також зазначається, що удару зазнала й військова інфраструктура окупантів на аеродромі Кіровське.

"Там наші воїни влучили у місце зберігання ударно-розвідувальних безпілотних літальних апаратів "Оріон" та повністю знищили чотири станції управління цими дронами", - додали у ВМС.

Що передувало?

Раніше Генштаб інформував, що уражено ЗРГК "Панцирь-С1" та десантний катер у Криму.

Також дивіться: Дрон підрозділу "Срібна трійка" ювелірно влучив у ствол ворожої гармати. ВIДЕО

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ВМС (1454) Крим (14118) Удари по РФ (1026)
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Топ коментарі
+19
Слава ЗСУ!
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09.03.2026 08:46 Відповісти
+15
Респект!...
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09.03.2026 08:51 Відповісти
+9
Так , треба було , постійно бити і бити , знищювати окупантів , з їх озброєнням , на український землі , а не в курську спалювати ресурси і життя воїнів , не заважати генералу Марченко , штабу генерала Залужного , визволяти " коридор" Південь , який іуда " дагаварімся паасередіне🤢😈", пообіцяв подарувати виродкам рашистським
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09.03.2026 09:01 Відповісти
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Слава ЗСУ!
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09.03.2026 08:46 Відповісти
Респект!...
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09.03.2026 08:51 Відповісти
а шо це за ппо Панцирь шо його кругом херячять ,він сам себе не може захистити
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09.03.2026 08:55 Відповісти
Крівізна зємлі
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09.03.2026 09:26 Відповісти
Главный конструктор "Панцирь Ссыт один" - Юрий Лоза.
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09.03.2026 12:18 Відповісти
панцырь робився проти літаків та гелікоптерв, а не проти дронів.
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09.03.2026 10:09 Відповісти
Будь-якому ППО важко щось протиставити дронам на старлінку, які летять низько над землею.
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09.03.2026 10:37 Відповісти
він проти птахів, аналогічних шахедам, а от дрібніших вже не бере
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09.03.2026 14:52 Відповісти
Так , треба було , постійно бити і бити , знищювати окупантів , з їх озброєнням , на український землі , а не в курську спалювати ресурси і життя воїнів , не заважати генералу Марченко , штабу генерала Залужного , визволяти " коридор" Південь , який іуда " дагаварімся паасередіне🤢😈", пообіцяв подарувати виродкам рашистським
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09.03.2026 09:01 Відповісти
На голови московитів, зійшов благодатний вогонь від Українців!!
Смерть окупантам ************!
Армія! Мова! Віра!
Слава Україні!! Підтримуймо Захисників України та їх Родини!!
Смерть КабМіндічам зеленського!!
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09.03.2026 09:04 Відповісти
Тут була відповідь (не пам'ятаю чия) "Чим дальше від України, тим більше патріотичних лозунгів". Чому адміни її видалили? Яки правила порушує?
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09.03.2026 09:45 Відповісти
Красунчики!
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09.03.2026 09:43 Відповісти
за вісім діб знищено 18 одиниь ворожого ППО. Якщо такі темпи збережуться, то у цьому місяці буде рекорд по зищеним засобам ППО.
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09.03.2026 10:14 Відповісти
Вже 12 років, як Україна знищує стратегічні засоби ППО, ракетні комплекси, радам, іншу надто дорогу і це ніяк не впливає на хід війни, орки як просувалися по всьому фронту, так і пруть...
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09.03.2026 10:15 Відповісти
Ще й як впливає. Орки не просто так навіть за 4 роки повномасштабною агресії навіть Донбас не змогли захопити. На це все впливає, у тому числі і винищення складів з дронами і ППО, яке їх прикриває.
Не забувайте, що орки намагаються у нас теж нищити і ППО, і виробницство та склади з дронами і ті.
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09.03.2026 10:40 Відповісти
Це хитрий погляд, бо ми знаємо темп їх наступу який він є, але не знаємо який би був, якби не подібні удари, тому як ми можемо робити висновок з того чого не знаємо, і чому не пропускаємо, що якби не подібні удари темп наступу а також кількість террористичних ударів по ПТ України були в двічі більші.
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09.03.2026 14:54 Відповісти
 
 