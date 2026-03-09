У ВМС уточнили, що в Криму знищено одразу 3 "Панцирі" та уражено інфраструктуру аеродрому Кіровське. ВIДЕО
Підрозділи ВМС ЗС України у взаємодії з Силами спеціальних операцій ЗС України провели успішну операцію на території тимчасово окупованого Криму.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ВМС.
Нові деталі
Як зазначається, внаслідок точних ударів українським захисникам вдалося уразити одразу три російські зенітні ракетно-гарматні комплекси "Панцирь-С1" та ліквідувати одну мобільну вогневу групу противника.
"Також силами і засобами ВМС у Новоозерному було успішно уражено російський швидкісний десантний катер проєкту 02510 "БК-16", - йдеться у повідомленні.
Під ударом аеродром Кіровське
Також зазначається, що удару зазнала й військова інфраструктура окупантів на аеродромі Кіровське.
"Там наші воїни влучили у місце зберігання ударно-розвідувальних безпілотних літальних апаратів "Оріон" та повністю знищили чотири станції управління цими дронами", - додали у ВМС.
Що передувало?
Раніше Генштаб інформував, що уражено ЗРГК "Панцирь-С1" та десантний катер у Криму.
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