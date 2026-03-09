У ВМС уточнили, що в Криму знищено одразу 3 "Панцирі" та уражено інфраструктуру аеродрому Кіровське. ВIДЕО

Підрозділи ВМС ЗС України у взаємодії з Силами спеціальних операцій ЗС України провели успішну операцію на території тимчасово окупованого Криму.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ВМС.

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Як зазначається, внаслідок точних ударів українським захисникам вдалося уразити одразу три російські зенітні ракетно-гарматні комплекси "Панцирь-С1" та ліквідувати одну мобільну вогневу групу противника.

"Також силами і засобами ВМС у Новоозерному було успішно уражено російський швидкісний десантний катер проєкту 02510 "БК-16", - йдеться у повідомленні.

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Під ударом аеродром Кіровське

Також зазначається, що удару зазнала й військова інфраструктура окупантів на аеродромі Кіровське.

"Там наші воїни влучили у місце зберігання ударно-розвідувальних безпілотних літальних апаратів "Оріон" та повністю знищили чотири станції управління цими дронами", - додали у ВМС.

Що передувало?

Раніше Генштаб інформував, що уражено ЗРГК "Панцирь-С1" та десантний катер у Криму.

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