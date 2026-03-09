В ВМС уточнили, что в Крыму уничтожены сразу 3 "Панциря" и поражена инфраструктура аэродрома Кировское. ВИДЕО
Подразделения ВМС ВС Украины во взаимодействии с Силами специальных операций ВС Украины провели успешную операцию на территории временно оккупированного Крыма.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ВМС.
Новые детали
Как отмечается, в результате точных ударов украинским защитникам удалось поразить сразу три российских зенитных ракетно-пушечных комплекса "Панцирь-С1" и ликвидировать одну мобильную огневую группу противника.
"Также силами и средствами ВМС в Новоозерном был успешно поражен российский скоростной десантный катер проекта 02510 "БК-16", - говорится в сообщении.
Под ударом - аэродром Кировское
Также отмечается, что удару подверглась и военная инфраструктура оккупантов на аэродроме Кировское.
"Там наши воины попали в место хранения ударно-разведывательных беспилотных летательных аппаратов "Орион" и полностью уничтожили четыре станции управления этими дронами", - добавили в ВМС.
Что предшествовало?
Ранее Генштаб информировал, что поражены ЗРГК "Панцирь-С1" и десантный катер в Крыму.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Смерть окупантам ************!
Армія! Мова! Віра!
Слава Україні!! Підтримуймо Захисників України та їх Родини!!
Смерть КабМіндічам зеленського!!