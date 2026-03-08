Поражены ЗРГК "Панцирь-С1", десантный катер в Крыму и пункты управления врага на оккупированных территориях, - Генштаб

Подразделения Сил обороны Украины 7-го и в ночь на 8-е марта нанесли серию ударов по военным объектам противника на временно оккупированных территориях Украины и на территории РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Удар по Крыму

Как отмечается, в результате поражены зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1" и десантный катер БК-16 в районе Новоозерного (ТОТ АР Крым). Окончательные результаты и масштабы ущерба уточняются.

Читайте также: Ракеты ATACMS и SCALP поразили место хранения и запуска "шахедов" в Донецком аэропорту, - Генштаб. ВИДЕО

Другие поражения

"Кроме того, Силы обороны нанесли серию поражений по пунктам управления противника. В частности, поражен пункт управления БПЛА "Орион" в районе Красносельского (ВОТ АР Крым), пункт управления БПЛА в Дунайце (Белгородская обл., РФ), пункт управления БПЛА в районе Гуляйполя (Запорожская обл.), а также пункт управления БПЛА в Селидово (ВОТ Донецкой обл.)", - говорится в сообщении.

Среди прочего поражены командно-наблюдательные пункты подразделений российского агрессора в районах Нижнего Рогачика (ВОТ Запорожской обл.), Новопетриковки, Волновахи и Селидово (ВОТ Донецкой обл.).

Читайте также: Силы обороны поразили вражеский склад боеприпасов на ВОТ Донецкой области и командный пункт в районе Гуляйполя, - Генштаб

Степень нанесенного ущерба и другие результаты уточняются.

Системное поражение средств противовоздушной обороны, пунктов управления и военной инфраструктуры противника ослабляет его возможности по управлению войсками, координации беспилотных систем и ведению боевых действий.