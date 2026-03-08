Уражено ЗРГК "Панцирь-С1", десантний катер у Криму та пункти управління ворога на окупованих територіях, - Генштаб

Підрозділи Сил оборони України 7-го та у ніч на 8-е березня завдали серії уражень по військових об’єктах противника на тимчасово окупованих територіях України та на території РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

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Удар по Криму

Як зазначається, у результаті уражено зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцирь-С1" та десантний катер БК-16 у районі Новоозерного (ТОТ АР Крим). Остаточні результати та масштаби збитків уточнюються.

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Інші ураження

"Крім того, Сили оборони завдали серії уражень по пунктах управління противника. Зокрема уражено пункт управління БпЛА "Оріон" у районі Красносільського (ТОТ АР Крим), пункт управління БпЛА у Дунайці (Бєлгородська обл., рф), пункт управління БпЛА у районі Гуляйполя (Запорізька обл.), а також пункт управління БпЛА у Селидовому (ТОТ Донецької обл.)", - йдеться у повідомленні.

Серед іншого уражено командно-спостережні пункти підрозділів російського агресора у районах Нижнього Рогачика (ТОТ Запорізької обл.), Новопетриківки, Волновахи та Селидового (ТОТ Донецької обл.).

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Ступінь завданих збитків та інші результати уточнюються.

Системне ураження засобів протиповітряної оборони, пунктів управління та військової інфраструктури противника послаблює його можливості з управління військами, координації безпілотних систем та ведення бойових дій.