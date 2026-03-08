Уражено ЗРГК "Панцирь-С1", десантний катер у Криму та пункти управління ворога на окупованих територіях, - Генштаб
Підрозділи Сил оборони України 7-го та у ніч на 8-е березня завдали серії уражень по військових об’єктах противника на тимчасово окупованих територіях України та на території РФ.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.
Удар по Криму
Як зазначається, у результаті уражено зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцирь-С1" та десантний катер БК-16 у районі Новоозерного (ТОТ АР Крим). Остаточні результати та масштаби збитків уточнюються.
Інші ураження
"Крім того, Сили оборони завдали серії уражень по пунктах управління противника. Зокрема уражено пункт управління БпЛА "Оріон" у районі Красносільського (ТОТ АР Крим), пункт управління БпЛА у Дунайці (Бєлгородська обл., рф), пункт управління БпЛА у районі Гуляйполя (Запорізька обл.), а також пункт управління БпЛА у Селидовому (ТОТ Донецької обл.)", - йдеться у повідомленні.
Серед іншого уражено командно-спостережні пункти підрозділів російського агресора у районах Нижнього Рогачика (ТОТ Запорізької обл.), Новопетриківки, Волновахи та Селидового (ТОТ Донецької обл.).
Ступінь завданих збитків та інші результати уточнюються.
Системне ураження засобів протиповітряної оборони, пунктів управління та військової інфраструктури противника послаблює його можливості з управління військами, координації безпілотних систем та ведення бойових дій.
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з "коридором" на Донеччіні складніше - там на ТОТ і прилеглих областях ми більше всього втрачаємо засобів діпстрайку, які летять у глиб рф. Тому кожна знищена там РЛС - це "донесення" їхньої війни до рускіх удмуртів, рускіх башкіров та іншої рускої чухломи.