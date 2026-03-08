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Уражено ЗРГК "Панцирь-С1", десантний катер у Криму та пункти управління ворога на окупованих територіях, - Генштаб

уражено панцир

Підрозділи Сил оборони України 7-го та у ніч на 8-е березня завдали серії уражень по військових об’єктах противника на тимчасово окупованих територіях України та на території РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

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Удар по Криму

Як зазначається, у результаті уражено зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцирь-С1" та десантний катер БК-16 у районі Новоозерного (ТОТ АР Крим). Остаточні результати та масштаби збитків уточнюються.

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Інші ураження

"Крім того, Сили оборони завдали серії уражень по пунктах управління противника. Зокрема уражено пункт управління БпЛА "Оріон" у районі Красносільського (ТОТ АР Крим), пункт управління БпЛА у Дунайці (Бєлгородська обл., рф), пункт управління БпЛА у районі Гуляйполя (Запорізька обл.), а також пункт управління БпЛА у Селидовому (ТОТ Донецької обл.)", - йдеться у повідомленні.

Серед іншого уражено командно-спостережні пункти підрозділів російського агресора у районах Нижнього Рогачика (ТОТ Запорізької обл.), Новопетриківки, Волновахи та Селидового (ТОТ Донецької обл.).

Також читайте: Сили оборони уразили ворожий склад боєприпасів на ТОТ Донеччини та командний пункт у районі Гуляйполя, - Генштаб

Ступінь завданих збитків та інші результати уточнюються.

Системне ураження засобів протиповітряної оборони, пунктів управління та військової інфраструктури противника послаблює його можливості з управління військами, координації безпілотних систем та ведення бойових дій.

Автор: 

Генштаб ЗС (8488) Крим (14117)
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Топ коментарі
+12
Гарно! Слава ЗСУ! 👏👏👏
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08.03.2026 12:43 Відповісти
+8
Було на ЧФ ДВА БК-16 - не залишилось ні одного... Перший втопили ще у 2022-му - під Зміїним...
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08.03.2026 13:15 Відповісти
+1
Та ви, знущаєтесь! На расії ж, флот не безкінечний...
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08.03.2026 14:17 Відповісти
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Гарно! Слава ЗСУ! 👏👏👏
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08.03.2026 12:43 Відповісти
Було на ЧФ ДВА БК-16 - не залишилось ні одного... Перший втопили ще у 2022-му - під Зміїним...
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08.03.2026 13:15 Відповісти
ще довезуть по суходолу на утилізацію. У них цих ночв по флотам ще десятка півтора є. А у відкритому морі цей тазік безсилий проти дрона діпстрайку із старлінком і гарною оптичною станцією. Тому не зрозуміло, нахєр ці катери тій флотилії взагалі потрібні.
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08.03.2026 16:43 Відповісти
Чотирнадцять... Не думаю, що там є що "відновлювать"...А катери непогані... (В хороших руках...).
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08.03.2026 16:52 Відповісти
вони непогані тільки тому, що там італійські дизелі. А на ті, що будуються, будуть вже встановлювати той хлам, який робить пітєрська "Звєзда" або "ЯМЗ".
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08.03.2026 18:53 Відповісти
Це - ЇХ проблеми... Та й, по суті, у ********* вигляді, вони втрачають своє значення - і по оборонному активному та пасивному озброєнню, і по маскуванню... Їм потрібен комплекс оборонний, проти дронів (у тому числі, й тепловізорних), потрібен наступальний - для підтримки десантних та евакуальних операцій, потрібен комплекс маскувальний... На даний час цей катер - "голий король"... Ходова, і корпус - та й по тому....
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08.03.2026 19:09 Відповісти
ну так, таке десантування зараз вже нахєр не актуальне при такому рівні дронової війни.
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08.03.2026 19:16 Відповісти
Значить, треба мінять концепцію... Концепція війни ВЖЕ ПОМІНЯЛАСЯ... Залишилося помінять концепцію видів зброї і, або змінить її, або пристосувать до нових умов її ведення...
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08.03.2026 19:34 Відповісти
конепція вже міняється - ми вже навіть "москитів" не будуємо, а будуємо різні концепти як надводних БЕКів, так і підводних автономних дронів.
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08.03.2026 19:39 Відповісти
Так розумію, в статистиці Панцир з'явиться, коли підтвердять його непрацездатність?
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08.03.2026 14:02 Відповісти
Та ви, знущаєтесь! На расії ж, флот не безкінечний...
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08.03.2026 14:17 Відповісти
спостерігається прискорення темпів "вирізання" ворожих засобів ППО. За сім діб березня знищено 4 одиниць. В цьому місяці можливо замахнутись на рекорд, враховуючи збільшену кількість дронових мідлстрайків по ТОТ, особливо по Криму, який став для ППО Чорнобаївкою 2.0. Це такий вже "прорубаний" коридор до цілей у Краснодарському краю - нафтовідвантажувальна, переробна та перекачувальна інфраструктура, порти, база Новоросійськ...
з "коридором" на Донеччіні складніше - там на ТОТ і прилеглих областях ми більше всього втрачаємо засобів діпстрайку, які летять у глиб рф. Тому кожна знищена там РЛС - це "донесення" їхньої війни до рускіх удмуртів, рускіх башкіров та іншої рускої чухломи.
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08.03.2026 16:26 Відповісти
Респект!
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08.03.2026 18:16 Відповісти
 
 