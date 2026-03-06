Сили оборони уразили ворожий склад боєприпасів на ТОТ Донеччини та командний пункт у районі Гуляйполя, - Генштаб
Сили оборони України 4 березня та в ніч на 5-те уразили ворожий склад боєприпасів та інші важливі цілі окупантів.
Про це 6 березня повідомив Генштаб ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.
Які цілі уразили ЗСУ
Зокрема, уражено склад боєприпасів у районі тимчасово захопленого росіянами Бердянського Донецької області, а також місце розвантаження боєприпасів у Гвардійському у тимчасово окупованому Криму.
Крім того, завдано ураження об’єктам матеріально-технічного забезпечення окупаційних військ: складам матеріально-технічних засобів у Бердянську та Шевченківському на ТОТ Запорізької області та Приазовському на ТОТ Донеччини, а також складу пально-мастильних матеріалів у районі Маріуполя.
Також уражено об’єкти управління та військової інфраструктури противника:
- командно-спостережний пункт у районі Гуляйполя Запорізької області;
- пункт управління БпЛА противника у Муромі (Бєлгородська область РФ);
- вежу зв’язку у Приморську на ТОТ Запорізької області.
Ступінь завданих збитків та інші результати уточнюються.
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