Сили оборони уразили ворожий склад боєприпасів на ТОТ Донеччини та командний пункт у районі Гуляйполя, - Генштаб

Сили оборони України 4 березня та в ніч на 5-те уразили ворожий склад боєприпасів та інші важливі цілі окупантів.

Про це 6 березня повідомив Генштаб ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Які цілі уразили ЗСУ

Зокрема, уражено склад боєприпасів у районі тимчасово захопленого росіянами Бердянського Донецької області, а також місце розвантаження боєприпасів у Гвардійському у тимчасово окупованому Криму.

Крім того, завдано ураження об’єктам матеріально-технічного забезпечення окупаційних військ: складам матеріально-технічних засобів у Бердянську та Шевченківському на ТОТ Запорізької області та Приазовському на ТОТ Донеччини, а також складу пально-мастильних матеріалів у районі Маріуполя.

Читайте також: Сили оборони уразили склад боєприпасів росіян у Приморську на ТОТ Запоріжжя, - Генштаб

Також уражено об’єкти управління та військової інфраструктури противника:

командно-спостережний пункт у районі Гуляйполя Запорізької області;

пункт управління БпЛА противника у Муромі (Бєлгородська область РФ);

вежу зв’язку у Приморську на ТОТ Запорізької області.

Ступінь завданих збитків та інші результати уточнюються.

Дивіться також: Знищення ТОС-1А "Солнцепек" під час залпу та удар по штурмовиках: робота підрозділу "Фенікс" на Запоріжжі. ВIДЕО