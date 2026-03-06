Знищення ТОС-1А "Солнцепек" під час залпу та удар по штурмовиках: робота підрозділу "Фенікс" на Запоріжжі. ВIДЕО

На Гуляйпільському напрямку Сили оборони України завдали суттєвих втрат техніці та особовому складу окупаційних військ. Як повідомляє Цензор.НЕТ, прикордонний підрозділ "Фенікс" оприлюднив кадри успішного вогневого ураження пріоритетних цілей у Запорізькій області.

Найбільш резонансним епізодом стало знищення важкої вогнеметної системи ТОС-1А "Солнцепек" безпосередньо у момент ведення вогню.

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Ключові результати бойової роботи

Детонація "Солнцепека": На відео зафіксовано, як український FPV-дрон влучає в російську термобаричну систему саме під час залпу. Це спричинило миттєву детонацію боєкомплекту, що призвело до повного знищення дороговартісної установки та її екіпажу.

Ураження логістики: Крім важкої техніки, пілоти "Фенікса" атакували транспортні засоби ворога, набиті російськими штурмовиками.

Результативність прильотів: На кадрах об’єктивного контролю видно серію влучань FPV-дронів по автівках, що перевозили піхоту для посилення штурмових груп на цій ділянці фронту.

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Значення операції

ТОС-1А "Солнцепек" є однією з найбільш небезпечних систем у розпорядженні армії РФ, здатною завдавати масового ураження термобаричними снарядами. Знищення такої техніки "на гарячому" значно полегшує утримання оборонних рубежів під Гуляйполем та демонструє високу координацію аеророзвідки та ударних підрозділів ДПСУ.

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