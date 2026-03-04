Дронарі "Фурії" бригади "Гарт" знищили гармату-гаубицю Д-20 та 7 автівок окупантів. ВIДЕО
Дронарі РУБпАК "Фурія" бригади "Гарт" знищили автівки та гармати окупантів на Південно-Слобожанському напрямку.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, серед ураженої техніки була й одна із зенітних установок противника, яку розтрощили українські безпілотники.
У результаті бойової роботи прикордонників було знищено 7 автівок, гармату-гаубицю Д-20 та квадроцикл.
Також ліквідовано особовий склад військових РФ, які не полишають спроб прорватися через кордон.
Кадрами поділилися бійці у телеграм-каналі.
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Владислав Сварчевський
показати весь коментар04.03.2026 19:10 Відповісти Мені подобається 2 Посилання
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