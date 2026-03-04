Дронарі "Фурії" бригади "Гарт" знищили гармату-гаубицю Д-20 та 7 автівок окупантів. ВIДЕО

Дронарі РУБпАК "Фурія" бригади "Гарт" знищили автівки та гармати окупантів на Південно-Слобожанському напрямку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, серед ураженої техніки була й одна із зенітних установок противника, яку розтрощили українські безпілотники.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

У результаті бойової роботи прикордонників було знищено 7 автівок, гармату-гаубицю Д-20 та квадроцикл.

Також ліквідовано особовий склад військових РФ, які не полишають спроб прорватися через кордон.

Кадрами поділилися бійці у телеграм-каналі.

Дивіться також: Дрони 125-ї ОВМБр знищили танки, автівку й НРК та ліквідували окупантів у трубі на Лиманському напрямку. ВIДЕО

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Момент прильоту українського безпілотника та вибух ворожого автомобіля. ВIДЕО