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Дронарі "Фурії" бригади "Гарт" знищили гармату-гаубицю Д-20 та 7 автівок окупантів. ВIДЕО

Дронарі РУБпАК "Фурія" бригади "Гарт" знищили автівки та гармати окупантів на Південно-Слобожанському напрямку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, серед ураженої техніки була й одна із зенітних установок противника, яку розтрощили українські безпілотники.

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У результаті бойової роботи прикордонників було знищено 7 автівок, гармату-гаубицю Д-20 та квадроцикл.

Також ліквідовано особовий склад військових РФ, які не полишають спроб прорватися через кордон.

Кадрами поділилися бійці у телеграм-каналі.

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Автор: 

армія рф (21231) ДПСУ Держприкордонслужба (6750) прикордонники (1253) знищення (10316) артилерія (905) дрони (8389)
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Скрєпну ладу у сірій зоні???? Апартеїд якийсь...
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04.03.2026 19:10 Відповісти
 
 