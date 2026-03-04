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Новини Відео Знищення російської техніки
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Момент прильоту українського безпілотника та вибух ворожого автомобіля. ВIДЕО

Російські загарбники продовжують ставати операторами власної загибелі. Як повідомляє Цензор.НЕТ, у мережі з'явилося унікальне відео, зняте окупантом від першої особи на Донеччині. На кадрах зафіксовано останні секунди перед знищенням ворожого логістичного транспорту.

Завдяки камері одного із росіян ми маємо змогу побачити момент атаки українського дрона-камікадзе так, як його бачив ворог.

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Хроніка влучання

  • Паніка окупанта: на відео чути, як окупант помічає в небі "пташку" і кричить своєму напарнику: "Это чья?! Исай! Исай!".

  • Момент атаки: Український FPV-дрон стрімко наближається до УАЗу ("буханки"). На записі чітко видно силует безпілотника, який заходить на ціль.

  • Втеча: Один із росіян в останній момент встигає відбігти від автівки в бік посадки, тоді як другий,  залишається в зоні смертельного ураження.

  • Фінал: Відео обривається на моменті потужного вибуху після прямого влучання дрона в кузов автомобіля.

Також дивіться: "Залп - і валим, щоб нас не забульбенили": воїни бригади "Гарт" б’ють по окупантах із РСЗВ "RAK". ВIДЕО

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армія рф (21231) вибух (4734) знищення (10316) Донецька область (11302) дрони (8389)
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Шош тьі бросіл каня?
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04.03.2026 09:36 Відповісти
Душевно.
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04.03.2026 09:37 Відповісти
Исай! Исай! Оставь покуріть - а в отвєт тішіна!!!
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04.03.2026 09:39 Відповісти
"Это чья?! Исай! Исай!" - Исайя ликуй (значение фразеологизма) - поздравление с победой, торжеством, кого-либо.
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04.03.2026 09:44 Відповісти
Єта чья?єто чей?єто чье?житійо майо...
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04.03.2026 10:48 Відповісти
Лишай Лишай!
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04.03.2026 11:20 Відповісти
Почему всегда, когда стоит выбор прибить пару кацапов или попасть в буханку - выбирают буханку?
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04.03.2026 11:46 Відповісти
теж бентежить це питання.
відповідь проста. українці гуманісти і не вражають живу силу, всякі там нпз , ржаві залязяки так
по житлових масивах - ні , тому що ми не кацапи і бережемо спокій мирних людей
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04.03.2026 16:41 Відповісти
Єто чья?!
Хехе, тепер ваша))
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04.03.2026 14:19 Відповісти
 
 