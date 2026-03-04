Момент прильоту українського безпілотника та вибух ворожого автомобіля. ВIДЕО

Російські загарбники продовжують ставати операторами власної загибелі. Як повідомляє Цензор.НЕТ, у мережі з'явилося унікальне відео, зняте окупантом від першої особи на Донеччині. На кадрах зафіксовано останні секунди перед знищенням ворожого логістичного транспорту.

Завдяки камері одного із росіян ми маємо змогу побачити момент атаки українського дрона-камікадзе так, як його бачив ворог.

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Хроніка влучання

Паніка окупанта: на відео чути, як окупант помічає в небі "пташку" і кричить своєму напарнику: "Это чья?! Исай! Исай!".

Момент атаки: Український FPV-дрон стрімко наближається до УАЗу ("буханки"). На записі чітко видно силует безпілотника, який заходить на ціль.

Втеча: Один із росіян в останній момент встигає відбігти від автівки в бік посадки, тоді як другий, залишається в зоні смертельного ураження.

Фінал: Відео обривається на моменті потужного вибуху після прямого влучання дрона в кузов автомобіля.

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