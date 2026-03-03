Прикордонники "Фенікса" FPV-дроном уразили БТР з окупантом, який вів вогонь, стоячи на "броні". ВIДЕО

Прикордонники підрозділу "Фенікс" завдали ударів FPV-дронами по бронемашині та логістиці ворога на Торецькому напрямку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, воїни також уразили БТР противника, попри те, що рашист вів вогонь по українському дрону, стоячи на "броні" техніки.

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Зокрема знищено:

14 окупантів;

2 ББМ;

2 гармати;

2 вантажівки;

1 мотоцикл.

Кадрами своєї бойової роботи бійці поділилися у соцмережах.

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