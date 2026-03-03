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Прикордонники "Фенікса" FPV-дроном уразили БТР з окупантом, який вів вогонь, стоячи на "броні". ВIДЕО

Прикордонники підрозділу "Фенікс" завдали ударів FPV-дронами по бронемашині та логістиці ворога на Торецькому напрямку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, воїни також уразили БТР противника, попри те, що рашист вів вогонь по українському дрону, стоячи на "броні" техніки.

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Зокрема знищено:

  • 14 окупантів;
  • 2 ББМ;
  • 2 гармати;
  • 2 вантажівки;
  • 1 мотоцикл.

Кадрами своєї бойової роботи бійці поділилися у соцмережах.

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Автор: 

армія рф (21218) ДПСУ Держприкордонслужба (6748) прикордонники (1253) знищення (10308) Донецька область (11295) БТР (298) Торецьк (562) дрони (8372) Бахмутський район (857)
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Приклади орковрєдітєства, щоб не їхати оркам в радную говень, краще до пригожина з кабздоном!!
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03.03.2026 19:39 Відповісти
"Зенітчегов" побільшало(
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03.03.2026 20:08 Відповісти
Білльше чим ББМ
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03.03.2026 20:39 Відповісти
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03.03.2026 22:05 Відповісти
 
 