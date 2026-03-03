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Прикордонники "Фенікса" FPV-дроном уразили БТР з окупантом, який вів вогонь, стоячи на "броні". ВIДЕО
Прикордонники підрозділу "Фенікс" завдали ударів FPV-дронами по бронемашині та логістиці ворога на Торецькому напрямку.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, воїни також уразили БТР противника, попри те, що рашист вів вогонь по українському дрону, стоячи на "броні" техніки.
Зокрема знищено:
- 14 окупантів;
- 2 ББМ;
- 2 гармати;
- 2 вантажівки;
- 1 мотоцикл.
Кадрами своєї бойової роботи бійці поділилися у соцмережах.
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Oleksandr Valovyi
показати весь коментар03.03.2026 19:39 Відповісти Мені подобається 3 Посилання
Владислав Сварчевський
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Владислав Сварчевський
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Luiza
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