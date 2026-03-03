У смузі 7 корпусу ДШВ ефективність контрбатарейної боротьби зросла більш ніж на 50%. ВIДЕО

Ефективність контрбатарейної боротьби у смузі 7-го корпусу швидкого реагування ДШВ зросла більш ніж на 50%.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, статистика втрат свідчить, що протягом лютого в Покровській агломерації українські військові значно наростили ураження та знищення артилерійської техніки противника.

Зокрема, за минулий місяць було уражено 38 ворожих гармат і мінометів проти 25 одиниць у січні.

На кадрах одна з серій знищення техніки противника від бійців 7-го корпусу ДШВ.

Що вплинуло на результат ЗСУ

Покращення погодних умов. Сприятлива видимість дозволила аеророзвідникам ефективніше виявляти замасковані позиції ворога.

Контроль підступів. Техніку ворога вдалося більше знищувати на дальніх підступах та безпосередньо у південній частині Покровська.

Чітка взаємодія розвідки та засобів ураження.

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