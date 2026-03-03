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Новини Відео Знищення російської техніки Бойові дії на Покровському напрямку Оператори дронів
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У смузі 7 корпусу ДШВ ефективність контрбатарейної боротьби зросла більш ніж на 50%. ВIДЕО

Ефективність контрбатарейної боротьби у смузі 7-го корпусу швидкого реагування ДШВ зросла більш ніж на 50%.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, статистика втрат свідчить, що протягом лютого в Покровській агломерації українські військові значно наростили ураження та знищення артилерійської техніки противника.

Зокрема, за минулий місяць було уражено 38 ворожих гармат і мінометів проти 25 одиниць у січні.

На кадрах одна з серій знищення техніки противника від бійців 7-го корпусу ДШВ.

Що вплинуло на результат ЗСУ

Покращення погодних умов. Сприятлива видимість дозволила аеророзвідникам ефективніше виявляти замасковані позиції ворога.

Контроль підступів. Техніку ворога вдалося більше знищувати на дальніх підступах та безпосередньо у південній частині Покровська.

Чітка взаємодія розвідки та засобів ураження.

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Автор: 

армія рф (21218) знищення (10308) Донецька область (11295) артилерія (905) ДШВ Десантно-штурмові війська (477) дрони (8372) Покровськ (1346) Покровський район (1778)
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Командувача ДШВ замінили і справа "пішла"???
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03.03.2026 18:17 Відповісти
Справи дійсно підуть коли замінять верховного командувача.
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03.03.2026 19:01 Відповісти
Чим замінити виборців головнокомандуючого? Пеньками чи пробками?
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03.03.2026 19:40 Відповісти
Ніхто, крім ВАС!
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03.03.2026 19:24 Відповісти
 
 